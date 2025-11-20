HABER

MHP'den Demirtaş açıklaması! "Başka bir seçenek yoktur"

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, son dönemdeki İmralı çıkışlarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Yıldız son olarak Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasıyla alakalı bir paylaşımda bulundu.

Doğukan Akbayır

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğine yönelik paylaşımda bulundu.

"BAŞKA BİR SEÇENEK YOKTUR"

Yıldız paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), ihlal kararlarının hangi seçenek benimsenerek yerine getirileceği konusunda devletlerin takdir yetkisine müdahale etmediği, ancak seçenek yoksa ihlalin giderilmesi için alınması gereken tedbiri doğrudan gösterdiği bilinen bir husustur. Hak ihlali tutuklama sebebiyle oluşmuş ise ancak tutuklu kişi tahliye edilerek ihlale son verilebilir. Bu durumda başka bir seçenek yoktur. Tutuklunun AİHM kararı doğrultusunda ihlalin kaldırılmasına yönelik verdiği dilekçelerin makul süre içerisinde incelenerek karar kurulması gerekir. Buradaki makul süre keyfi süre değildir. Adaletin hizmetinde 25 bin 459 Hakim ve Cumhuriyet Savcısı bulunmaktadır. Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarına yardımcı personel sayısı 179 bin 591 kişidir. Yani hakim ve personel sıkıntımız da yoktur."

