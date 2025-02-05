MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama: "Genel Başkanımızın sağlığı yerindedir"

TBMM'de grup toplantısını erteleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddiası MHP tarafından yalanlandı.
Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bazı tetkikler ve check-up yapıldığını, MHP liderinin mesaisine devam edeceğini açıkladı. Çeliker "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli kontrollü bir şekilde planlanan zaman aralığında bazı tetkikler ve check-up yapılmak üzere tahlilleri ve sonuçları değerlendirerek akabinde tekrar mesaisine devam edecektir." ifadelerini kullandı.
Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin Özel Kalem Müdürü Sayın Murat Çeliker’den bilgilendirme mesajı. pic.twitter.com/kBybjXRHct— MHP (@MHP_Bilgi) February 5, 2025
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da, "Partimizin bu hafta yapılması beklenen grup toplantısı, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yakalandığı öksürük rahatsızlığının devam etmesi sebebiyle iptal edilmiştir. Hâl böyleyken bazı müzmin çevrelerce Sayın Genel Başkanımızın rahatsızlığına dair kamuoyunda asılsız dedikodular dolaştırılmaya başlanmış, maksatlı ve kötü niyetli spekülasyonlar üretilmeye teşebbüs edilmiştir. Alınan sağlık tedbirleri ve sürdürülen tedaviye rağmen Sayın Genel Başkanımızın öksürüğünün geçmemesi üzerine; hekimlerimiz, daha ileri tetkikler yapılması tavsiyesinde bulunmuşlardır. Söz konusu rahatsızlığın kalıcı tedavisine yönelik çok yönlü tıbbi test ve değerlendirmeler sürmektedir. Sayın Genel Başkanımızın sağlığı yerindedir."
Partimizin bu hafta yapılması beklenen grup toplantısı, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yakalandığı öksürük rahatsızlığının devam etmesi sebebiyle iptal edilmiştir.— E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) February 5, 2025
Hâl böyleyken bazı müzmin çevrelerce Sayın Genel Başkanımızın rahatsızlığına dair kamuoyunda asılsız…
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