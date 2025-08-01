MHP'den 'hasta mahkumlar' için çağrı! Gündem yaratacak paylaşım: "İnfazı geri bırakılmalı"

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız sosyal medya hesabından hasta tutuklular için çağrıda bulundu.

HASTA TUTUKLULAR İÇİN ÇAĞRI: İNFAZI GERİ BIRAKILMALI

Suçu kesinleşmeyen ancak tutuklu bulunan kişilere yönelik çağrıda bulunan Yıldız, hastaların iyileşinceye kadar infazının geri bırakılması gerektiğini, "İnsan Hakları Sözleşmelerinde ve Anayasanın 17. maddesinde belirtilen her insan doğuştan gelen yaşama hakkına sahiptir. İnsan hakları içinde değer sırası bakımından ilk sırada yer alan “yaşama hakkı” diğer tüm hakların varlık sebebidir." maddesi ile ifade etti.

Yıldız'ın söz konusu paylaşımı şu şekilde:

Hapis cezasının infazı, mahkûmun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa ,

iyileşinceye kadar infazı geri bırakılmalıdır.

İnsan Hakları Sözleşmelerinde ve Anayasamızın 17. maddesinde belirtildiği üzere; “her insan doğuştan gelen yaşama hakkına sahiptir . İnsan hakları içinde değer sırası bakımından ilk sırada yer alan “yaşama hakkı” diğer tüm hakların varlık sebebidir.

24.01.2013 Tarihinden Günümüze Adli Tıp Kurumu Tarafından Ceza Tehiri Uygun Görülerek Tahliye Edilen Hükümlü Kişi Sayısı;

Adli;3513

Terör;173

Toplam;3686

İşlemleri Devam Eden Kişi Sayısı İşlem Aşaması ( Hastane İşlemi Devam Eden Hükümlü ve Tutuklular); Adli;3008

Terör;219

Toplam;3227

İşlemleri Adli Tıp Kurumu Aşamasında Olan Hükümlü ve Tutuklular;

Adli;286

AKILLARA MURAT ÇALIK VE AYŞE BARIM GELDİ

Halk Tv'de yer alan habere göre; Yıldız'ın söz konusu paylaşımının ardından akıllara İBB soruşturmasında tutuklanan belediye başkanı Murat Çalık ve Gezi tutuklusu Ayşe Barım geldi.

MURAT ÇALIK KANSERE YAKALANMA SINIRINDA: 18 KİLO VERDİ

İBB’ye yönelik tartışmalı soruşturma kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın sağlık durumu cezaevinde giderek kötüleşti. Geçmişte lösemi ve lenfoma tedavisi gören Çalık’ın tahlil sonuçlarına göre, yeniden kansere yakalanma sınırında olduğu belirtildi.

Çalık, cezaevindeyken İstanbul ve İzmir arasında birçok kez sevk edildi. Bu süreçte sağlık durumu daha da bozuldu, 18 kilo verdi ve fenalaşarak anjiyo olmak zorunda kaldı.

AYŞE BARIM'IN BEYNİNDE İKİ ANEVRİZMA VAR

13 yıl önceki Gezi Parkı olayları nedeniyle tutuklanan Barım’ın, çok ciddi kalp sorunlarının yanı sıra beyninde iki adet anevrizma bulunduğu belirtildi.