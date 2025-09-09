MHP'den 'Kayyum' çıkışı geldi! Feti Yıldız'la görüşen Hikmet Çetin: "Kılıçdaroğlu partinin başına geçmek istiyor"

CHP'nin eski genel başkanı ve eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, Meclis'teki makan odasında MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ı ağırladı.

MHP'Lİ YILDIZ: "KAYYUM ATANMASI DOĞRU DEĞİL"

15 dakika süren görüşme sonrası Çetin'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Çetin, Yıldız'ın kendisine "Kayyum atanması doğru değil" dediğini aktardı.

ÇETİN'DEN KILIÇDAROĞLU ÇIKIŞI

Çetin açıklamsının devamında ise dikkat çeken ifadeler kullandı:

"Kılıçdaroğlu partinin başına geçmek istiyor. Öyle bir niyeti olduğunu zannediyorum ama çok kötü olur, sokağa çıkamaz."