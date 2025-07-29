MHP'den komisyona yeni isim! 'Kardeşlik ve Dayanışma Komisyonu' üyeleri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" diye adlandırılan komisyona üye olarak belirledikleri Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve Tokat Milletvekili Yücel Bulut ile bir araya geldi.

"MİLLETİMİZ EMİN OLSUN"

Komisyon için partilerin üye bildirim süresinin dolmasına bir gün kala, komisyon için partisince görevlendirilen 4 isim, MHP lideri Bahçeli ile görüştü. Görüşmede çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye için Gazi Meclis'te oluşturulan 'kardeşlik ve dayanışma komisyonu' üyeleri: Sayın Muhammed Levent Bülbül, Sayın Halil Öztürk, Sayın Yücel Bulut beyle birlikte Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret ederek emir ve talimatlarını aldık. Milletimiz emin olsun."