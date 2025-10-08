HABER

MHP'den Özgür Özel'e çok sert yanıt: "Parmak sallayanın parmağını gözüne sokarız"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP lideri Özgür Özel'in avukat Serdar Öktem ve Sinan Ateş cinayetlerini işaret ederek söylediği "Öldürülen MHP'li, yargılananlar MHP'li, serbest bırakılıp susturulan MHP'li, konuşmayan bir tek sensin!" sözlerine çok sert tepki gösterdi. Yalçın, "Tehdit dili, parmak sallama vs. bize sökmez. Bizi tehdit edene anladığı dilden karşılık vererek haddini bildirir, parmak sallayanın parmağını mukabil kelamla gözüne sokarız" ifadelerini kullandı.

Devrim Karadağ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dünkü grup toplantısında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Şikayet eden CHP'li, şikayet edilen CHP'li, itirafçılar CHP'li, rüşveti alan CHP'li, veren CHP'li" sözlerine Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş ve İstanbul'da öldürülen avukat Serdar Öktem üstünden yanıt verdi.

"BURAYA KADAR GELDİ" DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Özel, "Buraya kadar geldi. Öyle, o CHP'li, bu CHP'li, hırsıza CHP'li, yolsuza CHP'li. Kimle konuştuğunuzu, nasıl konuştuğunuzu bileceksiniz. Bakın, bütün Türkiye konuşuyor, birileri susuyor. Ankara'nın ortasında vurulan MHP'li. Vurup da yargılanılanlar mahkemede söylüyorlar MHP'li. Azmettirenler MHP'li. Serbest bırakıldıktan hemen sonra susturulan MHP'li. Susturanlar MHP'li. Konuşmayan bir tek sensin, MHP'li! Bir tek sen!" ifadelerini kullandı.

MHP'DEN ÇOK SERT TEPKİ

Özel'in sözlerine MHP'li Semih Yalçın'dan çok sert yanıt geldi. Yalçın, "Tehdit dili, parmak sallama bize sökmez" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"HADSİZ ÖZGÜR ÖZEL’E MHP’YE PARMAK SALLADI"

CHP’nin başı Özgür Özel; kürsüde pürhiddet ve sinirden titreyerek konuşurken, MHP’ye parmak salladı. Üstelik tehdit dili kullandı.Bununla da yetinmeyip masumiyeti ispatlanmış insanlara yine alçakça suç isnadında bulundu.

İnsan onu dinlerken; ne kadar yetersiz ve çaresiz, bir o kadar da kalibresi düşük ve liyakatsiz bir politikacı olduğunu ibretle görüyor.

Aşırı hiddet ve kontrolsüz asabiyet, bir politikacı için zaaf ve temsilde ehliyetsizlik işaretidir. Özel, “genel başkanlık kalıbı”nınadamı değil. Dokuzluk tabanca şarjörüne düşmüş 6,35’lik saçma gibi tıngırdıyor.

"SAHTE YİĞİTLİKLERE PABUÇ BIRAKMAYIZ"

Özgür Özel iyi bilsin ki Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’ye ve partimize yönelik hadsiz, edepsiz ve saygısız hareketleri görmezden gelmeyiz. Kürsüden efelenmelere, sahte yiğitliklere pabuç bırakmayız.

"PARMAK SALLAYANIN PARMAĞINI GÖZÜNE SOKARIZ"

Tehdit dili, parmak sallama vs. bize sökmez. Bizi tehdit edene anladığı dilden karşılık vererek haddini bildirir, parmak sallayanın parmağını mukabil kelamla gözüne sokarız.

Özgür Efendi sürekli topu taca atacağına, CHP’li belediyelerin mali kanallarını kirli para ve rüşvet kanalizasyonuna çeviren hırsızları, parti içindeki hasımlarından önce bizzat ifşa ediptemizlesin.

Özgür Özel’in millî iradeden dem vurması da pek gülünç... Kayyum atanan veya soruşturma altındaki CHP’li belediyelerde millî iradenin yerini “kayme iradesi”nin aldığı çoktan ayyuka çıktı.

Özel’in bize “Hodri meydan!” demesini ciddiye bile almıyor, “Hadi oradan! Hadi oradan!” diyoruz.”

