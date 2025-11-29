HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

MHP'den Papa'nın Türkiye ziyaretine çok sert tepki: "Şova dönüştürüldü"

Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, ilk yurt dışı programı kapsamında Bursa'nın İznik ilçesine geldi. MHP, Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyaretine tepki göstererek bunun bir şov niteliği taşıdığını ve dini ayrıştırmayı amaçladığını söyledi.

MHP'den Papa'nın Türkiye ziyaretine çok sert tepki: "Şova dönüştürüldü"

İlk İznik Konsili'nin yapıldığı yer olarak bilinen bu bazilikada gerçekleştirilen ayini yöneten Papa incilden ayetler okudu.

"ŞOVA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ"

Papa 14. Leo’nun 27 Kasım–2 Aralık tarihlerindeki Türkiye ziyaretine ilişkin MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan tepki geldi.

Semih Yalçın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bilindiği üzere Papa 14. Leo, 27 Kasım- 2 Aralık tarihlerinde Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirmektedir. Hristiyan dünyasına yönelik planlı mesajlar içeren ve hem tarihî, hem de dîni ayrışmaları kaşımayı hedefleyen bu ziyaretin, bir tür şova dönüştürüldüğü görülmektedir.

MHP den Papa nın Türkiye ziyaretine çok sert tepki: "Şova dönüştürüldü" 1

Nitekim söz konusu ziyaretin İznik bölümü esnasında, 325 yılında yapılmış olan 1700 yıl önceki Konsil Toplantısı yeniden canlandırılarak gösterişli bir ayin düzenlenmiştir.

Hristiyan âleminin birleşip bütünleşmesi hedefiyle Selçuklu ve Osmanlı bakiyesi Türk topraklarında düzenlenen bu maksatlı ayin, kamuoyunda rahatsızlığa yol açmıştır.

MHP den Papa nın Türkiye ziyaretine çok sert tepki: "Şova dönüştürüldü" 2

Bu bağlamda; Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli de ATV kanalında yayımlanmakta olan Kuruluş Orhan dizisinin senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ’ı arayarak, dizinin, Türk tarihi ve Anadolu coğrafyası açısından çok önemli öğretici, uyarıcı bir çalışma olduğunun altını çizmiştir.

Sayın Genel Başkanımız ayrıca, yakinen takip ettiği bu başarılı dizinin, milletimizce hassasiyet ve ilgiyle seyredilmesi tavsiyesinde bulunmuştur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Menteşe Belediye ekipleri su baskınlarına müdahale ediyorMenteşe Belediye ekipleri su baskınlarına müdahale ediyor
Dışişleri Bakanı Fidan'dan İran'a ziyaretDışişleri Bakanı Fidan'dan İran'a ziyaret

Anahtar Kelimeler:
Papa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Düğmeye basıldı: ‘Ç’ organize suç örgütü çökertildi

Düğmeye basıldı: ‘Ç’ organize suç örgütü çökertildi

Hasan Şaş'tan Gedson Fernandes iddiası! G.Saray'a o transferi önerdi

Hasan Şaş'tan Gedson Fernandes iddiası! G.Saray'a o transferi önerdi

İddialara ağlayarak yanıt verdi: 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı!

İddialara ağlayarak yanıt verdi: 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı!

Piyasaları ilgilendiren açıklama! Merkez Bankası Başkanı Karahan duyurdu

Piyasaları ilgilendiren açıklama! Merkez Bankası Başkanı Karahan duyurdu

Danıştay'dan engellilere ÖTV kararı! 10 yıllık bekleme şartı durduruldu

Danıştay'dan engellilere ÖTV kararı! 10 yıllık bekleme şartı durduruldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.