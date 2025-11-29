MHP'den Papa'nın Türkiye ziyaretine çok sert tepki: "Şova dönüştürüldü"

İlk İznik Konsili'nin yapıldığı yer olarak bilinen bu bazilikada gerçekleştirilen ayini yöneten Papa incilden ayetler okudu.

"ŞOVA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ"

Papa 14. Leo’nun 27 Kasım–2 Aralık tarihlerindeki Türkiye ziyaretine ilişkin MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan tepki geldi.

Semih Yalçın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bilindiği üzere Papa 14. Leo, 27 Kasım- 2 Aralık tarihlerinde Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirmektedir. Hristiyan dünyasına yönelik planlı mesajlar içeren ve hem tarihî, hem de dîni ayrışmaları kaşımayı hedefleyen bu ziyaretin, bir tür şova dönüştürüldüğü görülmektedir.

Nitekim söz konusu ziyaretin İznik bölümü esnasında, 325 yılında yapılmış olan 1700 yıl önceki Konsil Toplantısı yeniden canlandırılarak gösterişli bir ayin düzenlenmiştir.

Hristiyan âleminin birleşip bütünleşmesi hedefiyle Selçuklu ve Osmanlı bakiyesi Türk topraklarında düzenlenen bu maksatlı ayin, kamuoyunda rahatsızlığa yol açmıştır.

Bu bağlamda; Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli de ATV kanalında yayımlanmakta olan Kuruluş Orhan dizisinin senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ’ı arayarak, dizinin, Türk tarihi ve Anadolu coğrafyası açısından çok önemli öğretici, uyarıcı bir çalışma olduğunun altını çizmiştir.

Sayın Genel Başkanımız ayrıca, yakinen takip ettiği bu başarılı dizinin, milletimizce hassasiyet ve ilgiyle seyredilmesi tavsiyesinde bulunmuştur.