MHP Genel Başkan Yardımcısı Topsakal: 'Cumhur İttifakı'nda çatlama olmaz'

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal, Rusya’da verdiği bir röportajın, “2028 seçimleri için AK Parti ile koalisyon şartımız, Rusya ve Çin ile iş birliği.” şeklinde yankı bulmasına tv100 ekranlarında açıklık getirdi. Topsakal, sözlerinin çarpıtıldığını, devletin bekası için AK Parti ile sarsılmaz şekilde ittifakın süreceğini vurguladı.

RUS GAZETESİNE RÖPORTAJI GÜNDEM OLDU

Rus Vedomosti gazetesinin sorularını yanıtlayan Topsakal’ın, “2028 seçimleri için AKP ile koalisyon şartımız, Rusya ve Çin ile iş birliği.” ifadesini kullandığı iddia edildi.

Topsakal’ın kullandığı iddia edilen bu sözler AK Parti-MHP ittifakında yol ayrımı tartışmalarına neden oldu.

RÖPORTAJDA NE DEDİ?

Topsakal, tv100’de gündem olan sözleriyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Topsakal, iddialara ilişkin şu ifadeleri kullandı;

“Ben, ‘Genel Başkanımız hiçbir mevki makam için hiçbir şey yapmaz.’ dedim. ‘Bizim Genel Başkanımız sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin geleceği, selameti, güvenliği ve insanların huzur için iş yapar’ dedim.

"DEVLETİN MENFAATLERİ DOĞRULTUSUNDA BUNU YAPIYORUZ"

“Bunu anlatırken biz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Cumhur İttifakı’nın üyesiyiz ve AK Parti’yi sonuna kadar destekliyoruz her olayda.” diyerek sözlerine devam eden Topsakal, şunları söyledi:

Devletimizin bekası için bunu yapıyoruz hiç tereddüt göstermiyoruz. Bunun yapılma sebebi hiç birimizin maddi menfaati ya da mevkii beklentisi değil. Genel Başkanımız bize bunu öğretiyor. Sadece Türkiye Cumhuriyeti Devletinin menfaatleri doğrultusunda bunu yapıyoruz. Bu bizim kuralımız bunu anlattım.

“CUMHUR İTTİFAKI’NDA ÇATLAMA OLMAZ”

Topsakal, ittifakın süreceğine vurgu yaparak, “Dolayısıyla bizim Cumhur İttifakı’nda herhangi bir şekilde çatlama olmaz çünkü Cumhur İttifakı menfaat için kurulmuş bir ittifak değil. Onun Türkiye’nin büyük devlet olması ile ilgili bizde bir hatırası var bunu koruruz.” dedi.