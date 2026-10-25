MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 25 Ekim Kazakistan Cumhuriyet Günü mesajı

Bahçeli, 25 Ekim Kazakistan Cumhuriyet Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye ve Kazakistan'ın millet olarak aynı kökten gelen, aynı dili konuşan, aynı kültürü yaşayan, aynı tarihe sahip olan Türk dünyasının iki kardeş ve dost devleti olduğunu belirtti.

Türkiye ve Kazakistan bugün farklı devletler çatısı altında bulunsa da asırlar önce Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi'nin Kazakistan coğrafyasında yaktığı hikmet meşalesinin, dalga dalga yayılarak Anadolu topraklarında Yunus Emre’nin eşsiz hoşgörüsüne dönüştüğünü, ülkeleri bir arada tutan en büyük güç olduğunu vurgulayan Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aynı manevi iklimden beslenen iki büyük ulu çınarın bize bıraktığı en değerli miras, aynı soyun evlatları olarak doğudan batıya farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul edip aramızdaki gönül köprüsünü her geçen gün kuvvetlendirerek birbirimize muhabbetle sarılmak, Türk dünyasının birlikteliğini daha güçlü yarınlara taşımaktır. Bu duyguyla ortaya koyacağımız birliktelik aramızdaki geçmişin kadim bağını muhakkak geleceğin sarsılmaz gücüne dönüştürecektir. Bugün Türkiye ve Kazakistan ilişkileri tarihten aldığı ilhamla oldukça sağlam bir temel üzerine oturmaktadır. İki ülke aralarında imzaladıkları çok sayıdaki anlaşma, protokol ve işbirliğiyle ilişkilerini hayli geliştirmişlerdir. 2009’da imzalanan Stratejik Ortaklık Anlaşması ile ülkelerimiz arasındaki münasebetler çok farklı bir boyuta taşınırken Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ilişkilerimizin en üst seviyede kurumsallaşmasını temin etmiştir."

2022'de imzalanan ortak bildiri ile ilişkilerin Genişletilmiş Stratejik Ortaklık seviyesine yükseltildiğini anımsatan Bahçeli, şunları kaydetti:

"İki dost ve kardeş ülke olarak başta Türk Devletleri Teşkilatı olmak üzere Birleşmiş Milletler, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı gibi uluslararası platformlarda ortak girişimlerde bulunmak bizi biz yapan en önemli husustur ve bağlarımızı daha da kuvvetlendirmektedir. Bu vesile ile kardeş ve dost Kazakistan halkının 25 Ekim Cumhuriyet Günü'nü kutluyor, yaşasın Türk halklarının kardeşliği, yaşasın Türk dünyasının kardeşliği diyerek kendilerine selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Cumhuriyet Günü'nüz kutlu, devletiniz ebed müddet olsun."

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır