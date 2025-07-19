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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den hayatını kaybeden Altan Öymen için başsağlığı mesajı

CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen, bir süredir tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere siyasilerden başsağlığı mesajları gelirken MHP lideri Devlet Bahçeli'den de paylaşım geldi. Bahçeli başsağlığı mesajında, "Gazeteci-Yazar Sayın Mehmet Altan Öymen’in vefatından büyük bir üzüntü duydum. Mekanı cennet olsun inşallah." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den hayatını kaybeden Altan Öymen için başsağlığı mesajı
Mustafa Fidan

Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski Genel Başkanı ve aynı zamanda gazeteci kimliğiyle de tanınan Altan Öymen, hayatını kaybetti. 93 yaşındaki Öymen, yaklaşık bir buçuk ay önce geçirdiği akciğer ameliyatının ardından, bugün çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Siyaset dünyasından pek çok isim, sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaşarak üzüntülerini dile getirdi.

"VEFATINDAN BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜ DUYDUM"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Altan Öymen'in vefatı sonrası sosyal medya hesabından paylşımda bulundu. Bahçeli, Öymen ailesine ve CHP'lilere başsağlığı dilerken şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı, Gazeteci-Yazar Sayın Mehmet Altan Öymen’in vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhum Altan’a Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor; acılı ailesine, Cumhuriyet Halk Partisi’ne sabır ve başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun inşallah."

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Devlet Bahçeli CHP MHP taziye Altan Öymen
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