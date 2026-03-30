MHP ile Zafer Partisi arasında gerginlik: "Kayseri'de gezdirmeyiz"

Kayseri'de Zafer Partisi ile MHP arasında gerginlik yaşandı. Zafer Partisi tarafından yapılan açıklamada, Zafer Partisi Kayseri İl Başkanı Seyit Ülkan'a Kayseri Ülkü Ocakları tarafından saldırı gerçekleştirdiği aktarıldı.

"ALÇAKÇA SALDIRIYI EN SERT ŞEKİLDE LANETLİYORUZ"

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamanın bir bölümü şu şekilde:



"Kayseri İl Başkanımız Sayın Seyit Ülkan'a yönelik olarak, Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı ve Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanlığı mensupları tarafından gerçekleştirilen alçakça teşebbüs, hukuksuz ve kabul edilemez saldırıyı en sert şekilde lanetliyoruz.



İl başkanımızın yalnızca kızını keman kurusundan almak üzere bulunduğu bir anda hedef alınması; bu saldırının ne kadar pervasız, organize ve ahlaki değerlerden tamamen yoksun bir zihniyetin ürünü olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Sivil bir ortamda, bir babanın evladıyla ilgili en doğal hakkını yerine getirirken saldırıya uğraması, sadece şahsına değil aynı zamanda toplumsal huzura ve insanlık onuruna yönelmiş açık bir tehdittir.

"KARDEŞLİK HUKUKUNA İNDİRİLMİŞ BİR DARBEDİR"

"Ülkücü ülkücünün öz kardeşidir" söyleminin arkasına sığınanların, ülkücü köklerinden gelen bir isme bir Siyasi Parti İl Başkanına dahi bu denli düşmanca yaklaşabilmesi; saldırıyı gerçekleştiren yapının nedenli yozlaştığını gözler önüne sermektedir. Bu saldırı, sadece bir kişiye değil; siyasi ahlaka, toplumsal barışa ve kardeşlik hukukuna indirilmiş bir darbedir..."

"KAYSERİ'DE GEZDİRMEYİZ"

Konuyla ilgili olarak eski MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'dan da açıklama geldi. Ersoy açıklamasında şunları söyledi:

"Ülkü Ocakları: MHP’nin şah damarıdır. Kaynağını Orhun’dan, ilhamını Söğüt’ten, inancını Kâbe’den, kararlılığını Başbuğ Türkeş’ten alır. Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanımız Halit Yağmur’a yapılan hadsizliği kendimize sayar kim olduğu fark etmeksizin Kayseri’de gezdirmeyiz. O korkudan Kayseri stadyumunda tuvalete saklanan genel başkan bozuntusuna da iletin ve unutmayın ki; Çakalların hükmü Bozkurt ayağa kalkana kadardır"

Öte yandan gerilimin 18 Mart'ta çelenk bırakma/bırakmama nedeniyle başladığı öne sürüldü. Konuyla ilgili olarak Zafer Partisi Kayseri İl Başkanlığı, "Çelenk sunma töreninde çelenginizi göremedik? Program sonuna dek de bekledik getirmediniz. Milliyetçi Hareket?" şeklinde bir paylaşım yapmıştı.