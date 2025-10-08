HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’dan ’Kayserispor’ açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayserispor’un durumuna ilişkin açıklama yaptı.MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayserispor ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Kayserispor’a tüm uyarılarımıza ve iyi niyetimize rağmen kim haksız, hukuksuz yere noter kanalıyla evrak gönderme hadsizliğinde bulunduysa, konunun muhatapları bilsin ki bu saatten sonra kendilerinin tüm haksız ve hukuksuzluklarını bizzat ortaya koyacağım" sözleri ile tepki gösterdi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’dan ’Kayserispor’ açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayserispor’un durumuna ilişkin açıklama yaptı.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayserispor ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Kayserispor’a tüm uyarılarımıza ve iyi niyetimize rağmen kim haksız, hukuksuz yere noter kanalıyla evrak gönderme hadsizliğinde bulunduysa, konunun muhatapları bilsin ki bu saatten sonra kendilerinin tüm haksız ve hukuksuzluklarını bizzat ortaya koyacağım" sözleri ile tepki gösterdi. Ersoy’un açıklaması kentte büyük ses getirirken, Kayserispor’a noter aracılığı ile evrak gönderenin Gökhan Çetinsaya olduğu ortaya çıktı. Gökhan Çetinsaya, gönderdiği ihtarnamede, "kendi bilgisi ve iradesi dışında üyelik ve yönetim kurulu üyeliği kaydı yapıldığını" iddia etti.

Kayserispor’un vergi borcu sebebiyle, ilgili dönemde Gökhan Çetinsaya’nın da aralarında olduğu yöneticilerin banka hesaplarına bloke konulmuştu.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dikkat! Microsoft’tan milyonlarca kullanıcıya uyarı geldiDikkat! Microsoft’tan milyonlarca kullanıcıya uyarı geldi
O davranışları sinirlendirdi! Emekli generalden vekillere tepkiO davranışları sinirlendirdi! Emekli generalden vekillere tepki

Anahtar Kelimeler:
Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.