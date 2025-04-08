MHP Kocaeli Milletvekili Sancaklı, Bahçeli’yi makamında ziyaret etti: "Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin"

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran Sancaklı, Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

"GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ İLETTİK"

Sancaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Liderimiz, Yolbaşçımız, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'yi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Rabbim size sağlıklı, uzun ömür versin; sizi başımızdan eksik etmesin"