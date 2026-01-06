HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

MHP'li Feti Yıldız'dan infaz düzenlemesi açıklaması: 50 bin kişi daha çıkacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, infaz düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Mevcut düzenlemelerle cezaevlerinden yaklaşık 50 bin kişinin tahliye edildiğini belirten Yıldız, yeni bir adımla 50 bin kişinin daha çıkmasının gündemde olduğunu söyledi.

MHP'li Feti Yıldız'dan infaz düzenlemesi açıklaması: 50 bin kişi daha çıkacak
Devrim Karadağ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "İnfaz düzenlemesi yaptık, 50 bin kişi çıkıyor, 50 bin kişi daha çıkacak" dedi.

İnfaz sistemine dair köklü bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu vurgulayan Yıldız, “Benim söylediğim şey İnfaz Kanunu. İnfaz Kanunu çıkarırsak, infaz düzenlemesi de onun içinde olur. Bu işlerden kurtuluruz, derli toplu olur” ifadelerini kullandı.

MHP li Feti Yıldız dan infaz düzenlemesi açıklaması: 50 bin kişi daha çıkacak 1

Yıldız, parçalı düzenlemeler yerine kapsamlı bir infaz kanununun hem uygulamada hem de kamuoyunda yaşanan tartışmaları sona erdireceğini savundu.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ RAPORUNU BU AY İÇİNDE ÇIKARIRIZ"

Öte yandan Yıldız, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin komisyon raporunun bu ay içinde tamamlanacağını söyledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Casperlar Daltonlar savaşında sosyal medya tuzağı! Oyun sitesinden tanışıp cinayet işlettilerCasperlar Daltonlar savaşında sosyal medya tuzağı! Oyun sitesinden tanışıp cinayet işlettiler
Erzin’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklamaErzin’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Feti Yıldız MHP infaz
En Çok Okunan Haberler
Aliyev'den Türk Devletleri Teşkilatı için askeri işbirliği açıklaması

Aliyev'den Türk Devletleri Teşkilatı için askeri işbirliği açıklaması

Maduro hakim karşısına çıktı! İşte ilk sözleri

Maduro hakim karşısına çıktı! İşte ilk sözleri

Galatasaray Süper Kupa'da finale kaldı! Trabzonspor'u geçtiler

Galatasaray Süper Kupa'da finale kaldı! Trabzonspor'u geçtiler

Şarkıcı Alya ve Ceyda Ersoy gözaltına alındı!

Şarkıcı Alya ve Ceyda Ersoy gözaltına alındı!

İslam Memiş'ten akaryakıt açıklaması

İslam Memiş'ten akaryakıt açıklaması

ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.