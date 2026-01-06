MHP'li Feti Yıldız'dan infaz düzenlemesi açıklaması: 50 bin kişi daha çıkacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "İnfaz düzenlemesi yaptık, 50 bin kişi çıkıyor, 50 bin kişi daha çıkacak" dedi.

İnfaz sistemine dair köklü bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu vurgulayan Yıldız, “Benim söylediğim şey İnfaz Kanunu. İnfaz Kanunu çıkarırsak, infaz düzenlemesi de onun içinde olur. Bu işlerden kurtuluruz, derli toplu olur” ifadelerini kullandı.

Yıldız, parçalı düzenlemeler yerine kapsamlı bir infaz kanununun hem uygulamada hem de kamuoyunda yaşanan tartışmaları sona erdireceğini savundu.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ RAPORUNU BU AY İÇİNDE ÇIKARIRIZ"

Öte yandan Yıldız, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin komisyon raporunun bu ay içinde tamamlanacağını söyledi.