MHP'li ilçe başkanı hakkında yasak aşk iddiası! Otel ve bağ evi görüntüleriyle şantaj mı yaptı? "Aileme ve internete sızdırmakla tehdit etti"

MHP Çayırova İlçe Başkanı G.Ö. hakkında Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan MHP eski yöneticisi Y. S.; G.Ö. tarafından şantaja maruz bırakıldığını iddia etti.

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberien göre Y.S. birlikte oldukları dönemden kalan görüntü ve otel kayıtlarıyla tehdit edildiğini, baskılar sonucunda eşinden boşanma kararı aldığını belirtti.



Y.S. iddialarında, G.Ö.'yü yaklaşık on yıldır tanıdığını ve 2023 yılında aralarında gönül ilişkisi başladığını söyledi. Öte yandan iki isimin de o dönem evli olduğu belirtildi.

"İLÇE BAŞKANI OLDU BİR AY SONRA DA BENİ KADIN KOLLARI BAŞKANI YAPTI"

Y.S., G.Ö. ile birkaç kez otelde konakladıklarını da aktardı ve "İkimizin de kaydı otellere yapıldı, ancak tarihleri tam hatırlamıyorum. Daha sonra 2024 Eylül ayında G.Ö. ilçe başkanı oldu, bir ay sonra da beni Kadın Kolları Başkanı yaptı" dedi.

TEHDİT VE ŞANTAJLARA MARUZ KALDIĞINI İDDİA ETTİ

Y.S. daha sonra teşkilat içi bir tartışma sonrası görevinden istifa etmek istediğini ve bu süreçte ilişkisini de bitirmek istediğini söyledi. Y.S. bu süreçten sonra ise G.Ö.'nün tehdit ve şantajlarına maruz kaldığını iddia etti.

"KAMERA KAYITLARINI ALIP AİLEME GÖSTERMEKLE TEHDİT ETTİ"

G.Ö.'nün kendisini tehdit ettiğini aktaran Y.S., "Bana, birlikte olduğumuz otelin kamera kayıtlarını alıp aileme göstermekle tehdit etti. Daha önce birlikte olduğumuz bir bağ evinde de kamera olduğunu söyledi. Bu görüntüleri hem aileme hem internete sızdırmakla tehdit etti. Beni savcılığa şikayet edersem bunları paylaşacağını söyledi. Görüntüleri hiç görmedim ama tehditleri sürekli hale geldi" dedi.

BASKILAR SONRASI DURUMU EŞİNE ANLATTI

Açıklamalarına devam eden Y.S., artan baskılar sonrası durumu eşi R.S.'ye anlattığını ve boşanma kararı aldıklarını belirterek "Eşimle birlikte savcılığa şikayet etme kararı aldık. G.Ö., halen MHP Çayırova İlçe Başkanı. Bu durumu 10-15 gün önce MHP Kocaeli İl Başkanı Tuncay Batı’ya da ilettim" şeklinde konuştu.

SAVCILIĞA BAŞVURDU

Y.S., kamuoyuna yansımasını istemediği görüntülerle tehdit edildiğini vurgulayarak savcılığa başvurduğunu ve görüntülerin yasal yollarla temin edilmesini talep ettiğini belirtti. Öte yandan bu iddialar sonrası G.Ö.'ye telefonla ulaşmak istediğini söyleyen gazeteci Evren Demirdaş ise G.Ö.'nün geri dönüş sağlamadığını aktardı.