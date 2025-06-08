MHP'li isimden dikkat çeken 'yargı' mesajı! "Adil olmayan yargı sistemi kişiyi de devleti de koruyamaz"

MHP'li Feti Yıldız sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Yıldız yaptığı paylaşımda 'yargı' vurgusu yaptı.

"ADİL OLMAYAN BİR YARGI SİSTEMİ KİŞİYİ DE DEVLETİ DE KORUYAMAZ"

Yıldız paylaşımında "Biz güzel bir milletiz, yeri gelince hemen kenetleniriz. Birbirimize sahip çıkarız. Bunun kıymetini bilelim... Milletsiz devlet olamaz, kişi özgürlüğünü esas almayan, eylem ve işlemleri yargı denetime açık olmayan devlet de hukuk devleti olmaz. Adil olmayan bir yargı sistemi kişiyi de devleti de koruyamaz. Devleti savunmasız bırakacak sözde bir demokratikleşme de kimseye yarar sağlamaz. Olaylar karşısında birlikte üzülüyor, birlikte dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ZEYREK İÇİN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Yıldız paylaşımında evinde elektrik akımına kapılarak ağır şekilde yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için de geçmiş olsun dileklerini iletti. Yıldız, "Evinde elektrik akımına kapılarak ağır şekilde yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek’e geçmiş olsun, Allah onu çocuklarına bağışlasın…. Acil şifalar diliyorum" dedi.