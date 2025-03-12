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  4. MHP'li İsmail Özdemir'in “CHP ile görüşmeyeceğiz” sözlerine yanıt! Özgür Özel: "Celal Adan'ı aradım, bu nedir? dedim"

MHP'li İsmail Özdemir'in “CHP ile görüşmeyeceğiz” sözlerine yanıt! Özgür Özel: "Celal Adan'ı aradım, bu nedir? dedim"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
12.03.2025 21:41
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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’in “CHP ile görüşmeyeceğiz” açıklaması yapmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu sözlerle ilgili olarak "Benim muhatabım Sayın Bahçeli. Sayın Bahçeli’nin de rahatsızlığı boyunca kendisi hakkında bir polemik yapmayacağımızı da söyledik. Ona da riayet ediyoruz" dedi.

MHP'li İsmail Özdemir'in “CHP ile görüşmeyeceğiz” sözlerine yanıt! Özgür Özel: "Celal Adan'ı aradım, bu nedir? dedim"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Keçiören Belediyesi’nin düzenlediği iftar programının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özel, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’in “CHP ile görüşmeyeceğiz” ifadeleriyle ilgili açıklama yaptı.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir dün, "Terörsüz Türkiye hedefimizde MHP ve Cumhur İttifakı’nın duruşu gayet açık, temiz ve nettir. Program içinde geçen konuyla alakalı sorduğumuz soruya CHP’li parti meclisi üyesinin, partisi adına tutarlı bir cevap verememesi, kendisinden önceki CHP’li tüm yetkilileri de tasdikleyen bir tutum olmuştur. CHP içi boş kavramlar ve tutarsız cümlelerle kamuoyunu oyalamayı hedeflemektedir. Bu sebeple, Milliyetçi Hareket Partisi olarak CHP’nin, Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili duruş ve görüşünü netleştirmeden, bağımsız kürdistan konusunda tavrını net olarak ortaya koymadan, kendileriyle bu meseleyle alakalı herhangi bir temasımızın olmayacağını, Sayın Genel Başkanımızın iradelerinin de bu yönde olduğunu belirterek saygıdeğer kamuoyu ile paylaşıyoruz" paylaşımını yapmıştı.

"BENİM MUHATABIM SAYIN BAHÇELİ"

Özel'in açıklamasından satır başları:

"Genç bir arkadaşın bir tweetini gördük. Bir PM üyemizin programı sonrasında tweetini gördük. Benim muhatabım Sayın Bahçeli. Sayın Bahçeli’nin de rahatsızlığı boyunca kendisi hakkında bir polemik yapmayacağımızı da söyledik. Ona da riayet ediyoruz. Kendisi de teşekkür telefonu açmıştı.

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"CELAL ADAN'I ARAYIP SORDUM: BU NEDİR?"

Bugün tabii o genç arkadaşın tweetinin altında Sayın Bahçeli ile ilgili bir şey olunca… Ben Sayın Bahçeli’nin sağlığını, Sayın Celal Adan üzerinden takip ediyorum. Ara ara konuşuyoruz. Soruyorum, hatırını soruyorum, sağlık durumunu soruyorum. Sayın Celal Adan’ı aradım. Hem sağlık durumunu sordum hem de ‘Bu nedir? Kurumsal bir şey midir’ dedim. Gördüğüm kadarıyla Sayın Celal Adan da Sayın Bahçeli’nin tutumumuzdan duyduğu memnuniyeti bir kez daha hatırlattı.

Ben öyle olunca ne diyeyim şimdi o genç arkadaşın tweetine. Onu da üzmek istemem. Ama bunlar koskoca kurumlar, koskoca partiler. Türkiye’nin böyle gerilimlere değil, birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Sayın Genel Başkanlarının bir an önce siyasete dönmesini, sağlığına kavuşmasını bekliyoruz, umuyoruz. Bizi böyle o genç arkadaşın çekmek istediği alan ne partisinin ne Türkiye’nin faydasına olan bir alan değil.

"BAHÇELİ GÖREVİNİN BAŞINA DÖNER TARTIŞMALAR DA KONUŞMALAR DA OLUR"

Bu kadar söyleyeyim. Kırmayayım onu da ne yapayım yani? Olacak iş değil ama oldurmuşlar. Olduğu kadar olsun. Biz Sayın Bahçeli’ye bir kez daha şifa diliyoruz. Ne zaman Sayın Bahçeli görevinin başına döner o zaman tartışmalar da olur konuşmalar da olur. O güne kadar ben Sayın Bahçeli’nin sağlığına dua ederim, onun dışında bir şey diyemem."

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MANSUR YAVAŞ'IN SÖZLERİ

Özel, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın “Eğer Ekrem Başkan’ın başına siyasi kumpaslar kurulursa bütün ülke bilmelidir ki en başta yanında ben olacağım. Bizden herhangi bir şekilde ayrılık ve kavga bekleyenler avcunu yalayacak” ifadelerinin sorulması üzerine ise “Şimdi biz üç kişi, Türkiye’ye çok umut veren bir birlikteliği paylaştık ve halen daha Türkiye’nin gündeminde. Sürekli de her iki taraftan çok olumlu açıklamalar geliyor. Mansur Bey’in bugün iftar programında, ‘Bizden kimse ayrılık beklemesin’ sözü de ve Ekrem Bey’in dünkü sözleri de peş peşe okunduğunda gerçekten CHP’den bir kriz bekleyenlerin çok bekleyeceğini ama Türkiye’de bizim iktidarımızı bekleyenlerin çok beklemeyeceğini anlıyoruz. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz” dedi.

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Özgür Özel CHP MHP
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