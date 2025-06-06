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MHP lideri Bahçeli: "Bugünkü bayram acılı dönemlerin çok ötesindedir"

MHP lideri Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulundu. Bahçeli Terörsüz Türkiye vurgusu yaparak "Bugünkü bayram acılı dönemlerin çok ötesindedir" dedi. CHP'ye tepki gösten MHP lideri, "Gençlik üzerinde oyunlara son verilmeli. Tüm siyasi partilere Atatürk’ün yolundan gidilmeli. Bu sokaklarda barışa ihtiyaç var." dedi.

MHP lideri Bahçeli: "Bugünkü bayram acılı dönemlerin çok ötesindedir"
Devrim Karadağ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Bahçeli ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları;

"Sevinçli bir günde Kurban Bayramını idrak ediyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine yürüyüşün güçlenerek devam etmesidir. Bölücü terör faaliyetlerinin, PKK'nın feshi kararı alınmış ve uygulamaya geçmiştir. Önemli bir adımdır. Türkiye'nin Teröre son verme adımıdır. Ekonomik büyük sosyal güçlenme için önemli ruhun başlangıcıdır. Geçmiş dönemde yaşanan karanlığa sürükleyen dönemlerin ötesinde bir bayram. Bütün siyasi partiler böyle bir süreci kucaklamalı.

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Gençlik üzerinde oyunlara son verilmeli. Tüm siyasi partilere Atatürk'ün yolundan gidilmeli. Bu sokaklarda barışa ihtiyaç var. Türkiye'yi geleceğe hazırlayacak çalışmanın başlaması gerekiyor. Darbeler anayasası tek edilmeli. Yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu kabul edilmeli.

Kamplaşamaya sev edecek bakış açıları ret edilmeli. Bütün partiler Türkiye partisi olmalı."

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Devlet Bahçeli MHP
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