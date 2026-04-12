MHP lideri Bahçeli’den Dünya Barış Konseyi açıklaması: "Türkiye ev sahipliği yapar"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tv100 ekranlarında yayınlanan Pazar Raporu programına mesaj gönderdi. Ahmet Yeşiltepe'nin okuduğu özel mesajda Bahçeli, tarihi bir çağrı yaparak, “Dünya Barış Konseyi kurulsun, ev sahipliğini Türkiye yapabilir.” dedi.

"DÜNYA BARIŞ KONSEYİ KURULMALI"

Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"Ahmet Bey iyi akşamlar. Size ve konuklarınıza iyi yayınlar diliyorum. Programınızda değerlendirilen konular ışığındaki bir önerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Pakistan’ın başkenti İslamabad’da, İran ve ABD arasında süren görüşmelerin sonuçsuz kalması dünyada barışı tehdit eden bir netice doğurmuştur. Yaşanan gelişmeler, 3. Dünya Savaşı senaryolarının daha yüksek sesle konuşulmasına sebebiyet vermiş. Bu şartlarda BM Genel Sekreteri António Guterres’in çağrısıyla; ABD, Rusya, Çin, Türkiye ve Avrupa Birliği’nin, “Dünya Barış Konseyi” mekanizmasıyla yeni bir tedbir geliştirmeleri önerisinde bulunuyoruz."

"TÜRKİYE EV SAHİPLİĞİ YAPAR"

Bahçeli, Dünya Barış Konseyi önerisinde Türkiye’nin güçlü bir rol üstlenebileceğini ifade ederek, "Bu girişime de Türkiye’nin ev sahipliği yapabileceğini düşünüyoruz." dedi.