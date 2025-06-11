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MHP lideri Bahçeli'den, Prof. Dr. Gazi Yaşargil için taziye mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in vefatına ilişkin, "Azmi, dehası ve insanlığa adanmış hayatı, gelecek nesiller için ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Onun mirası, sadece tıpta değil, bilime, emeğe ve millete adanmışlığın en yüksek örneği olarak da yaşayacaktır." dedi.

MHP lideri Bahçeli'den, Prof. Dr. Gazi Yaşargil için taziye mesajı
Devrim Karadağ

MHP lideri Bahçeli, Prof. Dr. Yaşargil'in vefatına ilişkin sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

"Yüzyılın en iyi beyin cerrahı" seçilen, tıp biliminin dünya çapında saygı duyulan ismi, Türkiye'nin yetiştirdiği en değerli bilim insanlarından biri olan Yaşargil'in vefatını derin bir teessürle öğrendiğini aktaran Bahçeli, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Prof. Dr. Yaşargil, yalnızca hekimlik alanında değil, bilimsel çalışmaları, yetiştirdiği öğrenciler ve insanlığa sunduğu katkılarla da Türk tıbbının gururu, milletimizin iftihar kaynağı olmuştur. Kendisi, ülkemizin adını uluslararası bilim camiasında en üst düzeyde temsil etmiş, eserleriyle ve öncülük ettiği yöntemlerle pek çok hayatın kurtulmasına vesile olmuştur. Azmi, dehası ve insanlığa adanmış hayatı, gelecek nesiller için ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Onun mirası, sadece tıpta değil, bilime, emeğe ve millete adanmışlığın en yüksek örneği olarak da yaşayacaktır. Milletimizin başı sağ olsun. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP
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