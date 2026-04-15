MHP Lideri Devlet Bahçeli'den okul saldırısıyla ilgili açıklama!

Dün Şanlıurfa'da bir okula düzenlenen silahlı saldırı infial yaratmıştı. Bugün benzer bir olay da Kahramanmaraş'ta yaşandı. Onikişubat ilçesinde Ayşel Çalık Ortaokulu'na silahlı saldırı düzenlendi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, bugün Kahramanmaraş'ta gerçekleşen saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Bahçeli şu ifadeleri kullandı;

"Dün Şanlıurfa’da, bugün ise Kahramanmaraş’ta yaşanan elim hadiselerin; sığ, yüzeysel ve tek boyutlu değerlendirmelerle geçiştirilemeyeceği açıktır. Bu vahim gelişmelerin, tüm sebepleri, sonuçları ve arka plan dinamikleriyle birlikte; serinkanlı, sağduyulu ve çok yönlü bir bakış açısıyla ele alınması, hakikatin tam manasıyla ortaya çıkarılması açısından zaruri bir mecburiyettir.

Unutulmamalıdır ki; insan, biyolojik varlığının yanı sıra, kültürel ve milli değerlerle yoğrulan bir şahsiyettir. Dijitalleşme bu değerleri aşındırdığında, toplumsal dokuyu hedef alıp zayıflattığında, böylesi trajediler kaçınılmaz hale gelmektedir."