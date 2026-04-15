HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den okul saldırısıyla ilgili açıklama!

Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesinde Ayşel Çalık Ortaokulu'na silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyla ilgili MHP Lideri Devlet Bahçeli'den de açıklama geldi.

Cansu Çamcı

Dün Şanlıurfa'da bir okula düzenlenen silahlı saldırı infial yaratmıştı. Bugün benzer bir olay da Kahramanmaraş'ta yaşandı. Onikişubat ilçesinde Ayşel Çalık Ortaokulu'na silahlı saldırı düzenlendi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, bugün Kahramanmaraş'ta gerçekleşen saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Bahçeli şu ifadeleri kullandı;

"Dün Şanlıurfa’da, bugün ise Kahramanmaraş’ta yaşanan elim hadiselerin; sığ, yüzeysel ve tek boyutlu değerlendirmelerle geçiştirilemeyeceği açıktır. Bu vahim gelişmelerin, tüm sebepleri, sonuçları ve arka plan dinamikleriyle birlikte; serinkanlı, sağduyulu ve çok yönlü bir bakış açısıyla ele alınması, hakikatin tam manasıyla ortaya çıkarılması açısından zaruri bir mecburiyettir.

Unutulmamalıdır ki; insan, biyolojik varlığının yanı sıra, kültürel ve milli değerlerle yoğrulan bir şahsiyettir. Dijitalleşme bu değerleri aşındırdığında, toplumsal dokuyu hedef alıp zayıflattığında, böylesi trajediler kaçınılmaz hale gelmektedir."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kahramanmaraş'ta eğitim ve öğretime 2 gün ara verildi!Kahramanmaraş'ta eğitim ve öğretime 2 gün ara verildi!
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Devlet Bahçeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cesedi önce gömmüşler sonra çıkarıp yer değiştirmişler!

Cesedi önce gömmüşler sonra çıkarıp yer değiştirmişler!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İki dev elendi, yarı finale yükseldiler!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İki dev elendi, yarı finale yükseldiler!

Sabri Sarıoğlu'nun mesajlarını ifşa etti! Olay iddialar

Sabri Sarıoğlu'nun mesajlarını ifşa etti! Olay iddialar

Fiyatları etkileyecek gelişme! ABD'den İran kararı: 5 gün var

Fiyatları etkileyecek gelişme! ABD'den İran kararı: 5 gün var

Akaryakıta zam geldi, indirim bekleniyor

Akaryakıta zam geldi, indirim bekleniyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.