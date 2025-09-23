HABER

MHP lideri Devlet Bahçeli'den yeni mesaj: 'Türkiye'nin politikaları takdire şayandır'

MHP lideri Devlet Bahçeli gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli "Türkiye Orta Doğu'da barışın sözcüsüdür, politikaları takdire şayandır, Filistin'in güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir" dedi.

Cansu Akalp

MHP lideri Devlet Bahçeli, TRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Türkiye, Orta Doğu'da barışın sözcüsüdür, politikaları takdire şayandır. Filistin'in güvenliği, Türkiye'nin güvenliğidir" dedi.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle;

"İsrail adeta Türkiye ile bu coğrafyada Türkiye'ye karşı bir vekalet savaşına girişmiş görünmektedir. Türkiye Orta Doğu'da barışın sözcüsü ve savunucusu olurken İsrail bölgenin en büyük güvenlik tehdidi olarak öne çıkmıştır.

BM komisyonu İsrail'in Gazze'de soykırım işlediği tespitinde bulunarak İsrail Başbakanı Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Herzog'un da soykırımı kışkırttığını bildirdi."

