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MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ilginç hediye! Trump, Macron, Putin... Bahçeli dünya liderlerini mat etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hediye edilen tablo gündem oldu. Hediye edilen tabloda Bahçeli'nin, aralarında Emmnuel Macron, Donald Trump Vladimir Putin, Beşar Esad ve Binyamin Netanyahu'nun yer aldığı isimleri satranç oynarken mat ettiği görüldü.

MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ilginç hediye! Trump, Macron, Putin... Bahçeli dünya liderlerini mat etti
Begüm Özkaynak

Partisinin genel merkezinde sık sık misafir ağırlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye verilen hediyeler çok konuşuluyor. İçlerinden en dikkat çekeni ise Bahçeli'ye verilen son hediye oldu. Satranç temalı tabloda Bahçeli'nin dünya liderlerini mat ettiği görüldü.

MACRON, PUTIN, TRUMP... BAHÇELİ LİDERLERLE AYNI MASADA

MHP lideri Bahçeli'ye ilginç bir tablo hediye edildi. Siyah beyaz çizilen tabloda Bahçeli'nin bir masada oturduğu, karşısında ise ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun olduğu görüldü.

DÜNYA LİDERLERİNİ SATRANÇTA MAT ETTİ

Tabloda, Bahçeli'nin karşısındaki liderleri satrançta mat etmesi dikkat çekti. Satrançta yenilen liderlerin üzgün halleri tabloda yer aldı.

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