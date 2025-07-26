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MHRS'de yeni dönem! Randevu almak için önce aile hekimlerine yönlendirilecek

Sağlık Bakanlığı, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ile ilgili yeni bir karar aldı. Söz konusu düzenlemeyle birlikte; MHRS üzerinden randevu talebi oluşturmadan önce vatandaşların tercihine sunmak üzere; “aile hekimine yönlendirme” uygulaması devreye alındı.

MHRS'de yeni dönem! Randevu almak için önce aile hekimlerine yönlendirilecek
Devrim Karadağ

Sağlık Bakanlığı vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve kaynakları daha verimli kullanmak amacıyla yeni bir düzenlemeye gitti. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu talebi oluşturmadan önce vatandaşların tercihine sunmak üzere; “aile hekimine yönlendirme” uygulamasını devreye aldı.

MHRS’DE RANDEVU TALEBİ ÖNCESİ AİLE HEKİMİNE YÖNLENDİRME UYGULAMASI

25 Temmuz 2025 tarihinde hayata geçirilen uygulama ile kişiler, MHRS üzerinden randevu talebi bırakma işlemi öncesinde “aile hekimine yönlendirme” ekranıyla karşılaşacak. Tercihleri doğrultusunda aile hekimine yönlendirilen kişiler öncelikle aile hekimlerince muayene edilecek ve değerlendirmeleri yapılacak.

MHRS de yeni dönem! Randevu almak için önce aile hekimlerine yönlendirilecek 1

AİLE HEKİMİ DEĞERLENDİRMESİ SONRASI KOLAY RANDEVU

Aile hekimleri muayene sonrası gerek duyulan durumlarda, kayıtlı nüfusları için kendilerine ayrılan rezerv kontenjan sayesinde MHRS üzerinden kişilere doğrudan uzman hekim randevusu oluşturabilecek.

MHRS de yeni dönem! Randevu almak için önce aile hekimlerine yönlendirilecek 2

ETKİN, ERİŞİLEBİLİR VE VERİMLİ SAĞLIK HİZMETİ

Uygulama ile vatandaşların uzman hekimlere erişiminin hızlanması, aile hekimliği kapasitelerinin daha verimli kullanılması ve birinci basamakta çözülebilecek sağlık sorunlarının doğrudan aile hekimlerince yönetilmesi hedefleniyor.

MHRS de yeni dönem! Randevu almak için önce aile hekimlerine yönlendirilecek 3

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MHRS Sağlık Bakanlığı hekim randevu
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