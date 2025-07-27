MHRS randevu önceliği ve ücretsiz sağlık raporu hizmeti: Şehit yakınları ve gazilere öncelik...

Sağlık Bakanlığı, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda; son 1 yılda MHRS üzerinden yaklaşık toplam 150 bin kişi öncelikli randevu hizmetinden faydalandı. Aile hekimliği birimlerinden isteğe bağlı alınan bazı özel amaçlı sağlık raporları ücretli hale gelirken, gaziler (sadece kendileri) ile şehit yakınları (eş ve çocukları) bu uygulamadan muaf tutuldu.

ŞEHİT YAKINLARI, GAZİLER VE GAZİ YAKINLARINA MHRS’DE RANDEVU ÖNCELİĞİ

Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına poliklinik hizmetlerinde olduğu gibi; MHRS’de de randevu önceliği sağlanıyor. Geçen bir yıllık sürede MHRS üzerinden bu kapsama giren yaklaşık 150 bin kişiye öncelikli randevu hizmeti sunuldu.

ŞEHİT YAKINLARINA VE GAZİLERE ÜCRETSİZ RAPOR HİZMETİ

Resmi Gazete’de 15 Ocak tarihinde yayımlanan kanun değişikliği ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nda yapılan düzenleme kapsamında, aile hekimliği birimlerinden isteğe bağlı alınan bazı özel amaçlı sağlık raporları ücretli hale gelmişti. Gaziler (sadece kendileri) ile şehit yakınları (eş ve çocukları) bu uygulamadan muaf tutuldu.

SÜRÜCÜ BELGESİ VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RAPORU DA ÜCRETSİZ VERİLİYOR

Düzenleme kapsamında; sürücü belgesi, sporcu lisansı, genel tıbbi değerlendirme, iş sağlığı ve güvenliği, akli meleke, yivsiz av tüfeği ruhsatı ve hac/umre için gereken parmak izi gibi isteğe bağlı özel amaçlı sağlık raporları, şehit yakınları ve gazilere ücretsiz olarak sunuluyor.

(İHA)