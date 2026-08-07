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Mıcırlı yol kazaya neden oldu: 3 yaralı

Manisa’nın Gördes ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Mıcıra kaptıran aracın yanındaki otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada, araçlardan biri takla attı.

Mıcırlı yol kazaya neden oldu: 3 yaralı

Kaza, Gördes ilçe merkezi Sanayi Yolu çıkışında, Salihli-Gördes yolu üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.Ç. idaresindeki otomobil, seyir halindeyken mıcıra kaptırarak M.S.’ye ait araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri takla attı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede M.S.’ye ait araçta yolcu olarak bulunan M.S., S.İ. ve V.S.’nin yaralandığı belirlendi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Gördes Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralıların Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mıcırlı yol kazaya neden oldu: 3 yaralı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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kaza
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