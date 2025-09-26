HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Microsoft'tan dikkat çeken İsrail kararı! Devre dışı bıraktı

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft, bulut hizmetlerinin Gazze ve Batı Şeria'daki sivillerin gözetiminde kullanıldığına dair kanıtların bulunmasının ardından, İsrail Savunma Bakanlığına sağlanan bazı hizmetleri durdurduğunu ve devre dışı bıraktığını açıkladı.

Microsoft'tan dikkat çeken İsrail kararı! Devre dışı bıraktı

Microsoft, Başkan Yardımcısı Brad Smith'in konuya ilişkin şirket çalışanlarına gönderdiği yazıyı paylaştı.

Smith, söz konusu yazıda, "Microsoft'un İsrail Savunma Bakanlığı bünyesindeki bir birime sağladığı bir dizi hizmeti durdurduğunu ve devre dışı bıraktığını size bildirmek isterim." ifadesini kullandı.

'O İDDİALAR ÜZERİNE İNCELEME BAŞLATILDI'

The Guardian'da 6 Ağustos'ta yayımlanan haberde, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Gazze ve Batı Şeria'daki sivillere yönelik kitlesel gözetim yoluyla elde edilen telefon görüşmesi verilerini depolamak için Microsoft'un bulut platformu Azure'u kullandığına ilişkin iddiaların yer aldığını anımsatan Smith, bu iddialar üzerine inceleme başlattıklarını belirtti.

Devam eden incelemeleri kapsamında The Guardian'ın haberinde yer alan bazı unsurları destekleyen kanıtlara ulaştıklarını kaydeden Smith, "Bu kanıtlar, İsrail Savunma Bakanlığının Hollanda'daki Azure depolama kapasitesini ve yapay zeka hizmetlerini kullanmasıyla ilgili bilgileri içeriyor." ifadesini kullandı.

Microsoft tan dikkat çeken İsrail kararı! Devre dışı bıraktı 1

Smith, bu nedenle Microsoft'un bazı bulut depolama ve yapay zeka hizmetleri ile teknolojilerinin kullanımı dahil İsrail Savunma Bakanlığının belirli aboneliklerini ve hizmetlerini durdurma ve devre dışı bırakma kararını Bakanlığa bildirdiklerini aktardı.

Bu durumun Microsoft'un İsrail ve Orta Doğu'daki diğer ülkelerin siber güvenliğini korumak için sürdürdüğü önemli çalışmaları etkilemediğini belirten Smith, incelemelerinin devam ettiğini kaydetti.

Smith, sivillerin toplu olarak izlenmesini kolaylaştırmak için teknolojiler sunmadıklarını vurgulayarak, Microsoft'un standart hizmet şartlarının da şirket teknolojilerinin kitlesel gözetim amacıyla kullanılmasına izin vermediğini belirtti.

Smith, ayrıca şirketin müşterilerinin gizlilik haklarına saygı duyduğunu ve bunları koruduğunu ifade etti.

Microsoft'un bir hükümet veya ülke olmadığını kaydeden Smith, "Biz bir şirketiz. Her şirket gibi müşterilerimize hangi ürün ve hizmetleri sunacağımıza biz karar veririz." değerlendirmesinde bulundu. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Marmara Denizi’nde yeni müsilaj alarmıMarmara Denizi’nde yeni müsilaj alarmı
Akrobatik hareketler pahalıya patladı: 73 bin lira ceza kesildi, motosikleti bağlandıAkrobatik hareketler pahalıya patladı: 73 bin lira ceza kesildi, motosikleti bağlandı

Anahtar Kelimeler:
Microsoft İsrail
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.