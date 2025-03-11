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Microsoft, uzak masaüstünü yeniliyor: Yeni Windows uygulaması geliyor

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
11.03.2025 15:30
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Microsoft, Uzak Masaüstü uygulamasını yenileyerek yerini yeni bir Windows uygulamasıyla değiştiriyor. Ancak, Windows işletim sisteminde uzun yıllardır yerleşik olarak bulunan Uzak Masaüstü Bağlantısı uygulaması varlığını sürdürmeye devam edecek. Detaylar haberimizde...

Microsoft, uzak masaüstünü yeniliyor: Yeni Windows uygulaması geliyor

Microsoft, mevcut Uzak Masaüstü uygulamasını 27 Mayıs 2025 tarihinde destek kapsamından çıkaracağını açıkladı. Eğer bu uygulamayı Windows 365, Azure Sanal Masaüstü veya Microsoft Dev Box cihazlarına bağlanmak için kullanıyorsanız, artık yeni Windows uygulamasına geçiş yapmanız gerekecek.

YENİ WİNDOWS UYGULAMASININ ÖZELLİKLERİ

Eylül ayında kullanıcılarla buluşturulan yeni Windows uygulaması, dikkat çekici yenilikler sunuyor. Çoklu monitör desteği, dinamik ekran çözünürlüğü ayarları ve bulut tabanlı bilgisayarlar ile sanal masaüstlerine hızlı erişim imkânı, bu uygulamanın öne çıkan özelliklerinden.

Microsoft, “Microsoft Store üzerinden Uzak Masaüstü uygulamasıyla Windows 365, Azure Sanal Masaüstü ve Microsoft Dev Box bağlantıları, 27 Mayıs 2025’ten itibaren devre dışı bırakılacak” diyerek kullanıcıları bilgilendirdi.

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UZAK MASAÜSTÜ BAĞLANTISI İLE KARIŞIKLIĞA DİKKAT

Mevcut Uzak Masaüstü uygulamasını, 20 yılı aşkın süredir Windows’un bir parçası olan Uzak Masaüstü Bağlantısı ile karıştırmamak önemli. Yerleşik bu uygulama, 27 Mayıs’tan sonra da Windows 11’de kalmaya devam edecek. Microsoft, Uzak Masaüstü Protokolü (RDP) yeni Windows uygulamasında tam anlamıyla desteklenene kadar bu uygulamanın makinelere bağlantı için kullanılabileceğini ifade ediyor.

GELECEKTE BİREYSEL HESAP DESTEĞİ OLABİLİR Mİ?

RDP desteğine yapılan vurgu, Microsoft’un ileride yeni Windows uygulamasında bireysel hesaplara da yer verebileceği ihtimalini düşündürüyor. Şirketin, Windows’u tamamen bulut tabanlı bir yapıya taşıyarak “yapay zeka ile güçlendirilmiş hizmetler sunma ve kullanıcıların dijital deneyimini kesintisiz hale getirme” gibi uzun vadeli hedefleri bulunuyor. Ancak şu an için yeni Windows uygulamasını yalnızca iş veya okul Microsoft hesaplarıyla kullanmak mümkün.

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Anahtar Kelimeler:
Microsoft Windows işletim sistemi windows
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