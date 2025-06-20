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Microsoft, Windows 11’e “Demek o gün bugünmüş” dedirten bir özellik getiriyor!

Microsoft, Windows 11’deki Ekran Alıntısı Aracı'na GIF oluşturma özelliği ekliyor. Kullanıcılar ekranın bir bölümünü kaydederek 30 saniyelik döngüsel GIF’ler yapabilecek. Microsoft, bugüne dek GIF oluşturmayı mümkün kılan bir özellik sunmamıştı. Bu yüzden yeni özellik bazı kullanıcılara 'demek o gün bugünmüş' dedirtti.

Microsoft, Windows 11’e “Demek o gün bugünmüş” dedirten bir özellik getiriyor!
Enes Çırtlık

Kimi zaman GIF oluşturmaya ihtiyacımız olabiliyor. Böyle durumlarda çeşitli GIF oluşturucuları kullanarak GIF videolar oluşturmak mümkün oluyor. Ancak bir Windows 11 kullanıcısıysanız ve ekran kaydı alıp onu bir GIF haline getirmek istiyorsanız yakın zamanda başka bir GIF oluşturucuyu kullanmanıza gerek kalmayabilir. Çünkü Microsoft, Windows 11'deki Ekran Alıntısı Aracı'na kullanıcıların GIF oluşturmasına olanak tanıyacak yeni bir özellik ekliyor.

DEMEK O GÜN BUGÜNMÜŞ! WINDOWS SONUNDA YERLEŞİK BİR GIF OLUŞTURUCUYA KAVUŞUYOR

Microsoft, bugüne kadar GIF oluşturmayı sağlayan bir özellik sunmadığı için "Demek o gün bugünmüş" dedirten söz konusu özellik, Ekran Alıntısı Aracı'nın içindeki ekran kaydı özelliğine entegre edilmiş durumda.

Windows Central'ın aktardığına göre, Kullanıcılar ekranın bir bölümünü kaydetmek için seçtikten sonra, yeni eklenen bir GIF düğmesine tıklayarak kaydedilen videoyu otomatik olarak sosyal medya ya da başka platformlarda paylaşmak üzere döngüsel bir GIF'e dönüştürebilecek. Ayrıca bu araç, GIF’in yüksek ya da düşük çözünürlükte olmasını seçme imkânı sunarak gerektiğinde depolama alanından tasarruf etmeye yardımcı olacak.

GIF

Microsoft, "GIF dışa aktarma yalnızca 30 saniye veya daha kısa videolarla sınırlıdır. Eğer videonuz 30 saniyeden uzunsa, Ekran Alıntısı Aracı bunun yerine size videonuzun ilk 30 saniyesini dışa aktarmayı sunacaktır" uyarısında bulunuyor.

TEST AŞAMASINDA AMA...

Bu özellik şu anda Canary ve Dev kanallarındaki Insider kullanıcılarıyla erken test aşamasında ve önümüzdeki haftalarda daha geniş çapta kullanıma sunulması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Microsoft Windows işletim sistemi Windows 11 windows
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