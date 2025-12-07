Vücutta yer alan her bir organın, hücrenin, kasın, kemiğin ve sinirin çeşitli görevleri bulunmaktadır. Mide asidi de insan vücudunun yiyeceklerdeki besinleri sindirebilmesine ve emebilmesine yardımcı olabilmek adına doğal bir şekilde üretilen oldukça asidik bir sıvı olarak tanımlanmaktadır. Bu sıvı gastrik asit adı ile de bilinmektedir. PH değeri 1-3 olan mide asidi neredeyse bütün balıklarda sürüngenlerde, amfibilerde, memelilerde ve kuşlarda yer almaktadır.

Mide asidinin en önemli rolü yiyecekler bağırsağa girmeden önceki süreçte onların parçalanmalarına ve emilmesine yardımcı olmaktır. Bu anlamda işlevi ve görevi son derece önemlidir. Aynı zamanda mide asidi vücuttaki kalsiyum, magnezyum, demir gibi mineralleri ve B12 vitaminlerini emmeye de yardımcı olmaktadır.

Mide zarında bulunan mide asidi, parietal hücreler tarafından üretilmektedir. Rengi olmayan bu sıvı tehlikeli bir sıvı olduğu için vücut bu salgıyı dikkatle kontrol etmek zorundadır. Asidin doğru zamanda salınması işlevin yerine getirilebilmesi adına son derece önemlidir.

Beyin, vagus sinirinin aracılığı ile mideye direkt olarak bağlıdır. Yemek yemeye başlamadan önce ya da sadece bu yiyeceklerin kokusu alındığı zaman neyin mideye gastrin adı verilen bir hormon salgılanması adına bir sinyal gönderir. Gastrin asidinin salınmasını tetiklemek için bu mesaj sonrasındaki süreç yardımcı olmaktadır.

Mide asidi ne kadar güçlüdür?

Mide bezlerinin bazıları midenin duvarın kalın bir tabaka şeklinde kaplar ve hidroklorik asidin tahriş edici etkilerinden koruma görev üstlenen mukus adındaki sıvıyı üretir. Asit, mide duvarına ulaşmadan bu mukus sıvısı tarafından etkisiz bir hale getirilir.

Hidroklorik asit ya da mide asidi çok güçlü bir asittir. Çok az bir miktarı ile hazırlanan sulu çözelti bile bazı metalleri aşındıracak güçte olabilmektedir.

Gastrik asit adı da verilen mide asidi, mide zarı tarafından üretilir ve asitlik derecesi çok yüksek olan renksiz bir sıvıdır. Bu sindirim enzimleri hidroklorik asit ile besin emilmesini sağlayan türlü maddelerin karışımıdır. İçeriğinde yer alan hidroklorik asidin besinleri sindirim enzimleri de besinlerin yapısında yer alan proteinleri parçalama işlevi vardır.

Hidroklorik asit midenin iç dokusunu örten ve epitel dokusu olan paryetal hücreler tarafından salgılanmaktadır. PH değeri ise 1 ile 2 arasındadır. Asitlik gücü limonda yer alan ve zayıf bir asit olarak ifade edilen asidin asitlik gücünden on kat kadar daha fazladır.

Son derece güçlü olan mide asidinde yer alan hidroklorik asidin 4 temel görevi bulunmaktadır. Bu görevlerden ilki sindirme enzimlerinin işini kolaylaştırma amacı ile yenilen besinleri parçalamaktır. İkinci işlevi ise bu enzimlerin görevlerini yerine getirebilmeleri için ortamın asitlik derecesinin uygun ph değerinde olmasının sağlamaktır.

Üçüncü işlevi enzimleri etkin bir hale dönüştürmektir. Son olarak ise görevi midede yer alan mikro organizmaları parçalamaktır. Asitlik derecesi bu kadar çok yüksek olan bir maddenin midede yer alması da merak konusudur. Bu gücüne rağmen mide bezlerinin bazıları mide duvarını kalın bir biçimde kaplar ve asidin zararlı etkilerinden koruyan mukus sıvısını üretir.

Tüm bu sistemsel işleyişe rağmen beslenme düzeninde yer alan bozukluklar uzun ve yoğun süreli stres alkol ve sigara tüketimi fiziksel etkinliklerde azalma gibi çeşitli olumsuz koşullar midedeki asit oranında düzensizliklere neden olabilirler.