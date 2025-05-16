Mide bulantısı neden olur? Sürekli, kusturmayan, sabah ve gece mide bulantısı neden olur?

Mide bulantısı midedeki rahatsızlık hissiyatı ve kusma ihtiyacı ile tanımlanan rahatsız edici bir durumdur. Bulantılar birçok farklı sebepten kaynaklanabilir. Çoğu zaman geçici bir his olarak görülse de bazen herhangi bir sağlık sorununun habercisi olabilir. Mide bulantısına sebep olan sağlık sorunları oldukça çeşitlidir ve her yaştan insanda görülebilir. Buna bağlı olarak mide bulantısı baş dönmesi, kusma, karın ağrısı ve iştahsızlık gibi diğer belirtilerle birlikte görülebilir.

Kadınlarda mide bulantısı neden olur?

Kadınlarda mide bulantısı dendiğinde akıllara ilk olarak hamilelikte mide bulantısı gelir. Hamilelikte bulantı yaşamak halk arasında genellikle sabah bulantısı olarak adlandırılır. Sabah bulantıları çoğunlukla hamileliğin ilk 3 aylık döneminde yani 6. haftadan itibaren görülür.

'Sabah mide bulantısı neden olur?' sorusunun yanıtı 'hamilelikteki mide bulantısı' olabilir. Bulantılar genellikle sabah saatlerinde daha yaygın görülse de bazı kişilerde günün herhangi bir saatinde de ortaya çıkabilir ve anne adayını oldukça rahatsız eder.

Hamilelikten kaynaklanan bulantılar 8. ve 10. haftalar arasında en yoğun şekilde yaşanır. İkinci trimester olarak bilinen 14. haftadan itibaren bulantıların genellikle hafiflediği ya da tamamen ortadan kalktığı görülür.

Hamilelikte bulantı yaşanmasının başlıca nedeni salgılanan hormon düzeylerinde meydana gelen değişikliklerdir. Bu değişikliklerle beraber hamilelikte koku duyusu daha keskin hale gelir. Bazı yiyeceklere karşı ani bir isteksizlik gelişebilir. Bu tür faktörler ise mide bulantısına neden olur.

Erkeklerde mide bulantısı neden olur?

Erkeklerde mide bulantısının en yaygın nedenleri arasında taşıt ve deniz tutması gibi sallanma ve dönmeye bağlı olan durumlar yer alır. Bununla beraber:

Hazımsızlık yaratan ağır ve yağlı gıdalar

Gıda zehirlenmesi

Ülser

Reflü ve gastrit gibi mide rahatsızlıkları

Safra kesesi taşı

Vertigo

Migren

Stres de erkeklerde görülen mide bulantısının nedenleri arasında olabilir.

Mide bulantısıyla beraber başka şikayetler de görülüyorsa ciddi bir sağlık sorununun habercisi olabilir. Bu durumda sağlık kurumlarına başvurulmalıdır.

Mide bulantısına eşlik edebilen çeşitli şikayetler şu şekilde olabilmektedir:

Göğüs ağrısı

Kusmukta kan ya da koyu, kahve renkli madde

Mide bulantısı karın ağrısı ve şiddetli kramplar

Şiddetli ishal

Bulanık görme

Bayılma

Zihin karışıklığı

Soğuk, nemli, soluk cilt

Mide bulantısı baş ağrısı, yüksek ateş ve boyun ağrıları

Hızlı nefes alma ya da çarpıntı hâli

Kusturmayan mide bulantısı neden olur?

Kusturmayan mide bulantısına sebep olan sorunu bilmek ve bunu doğru bir şekilde tedavi etmek önemlidir. Bunlar genellikle uzun süreli belirtiler olarak kendini gösterir. Kusturmayan mide bulantısına yol açabilecek bazı sebepler arasında şunlar yer alabilir:

1. Fonksiyonel dispepsi

Sindirim sisteminde herhangi bir sorun olmaksızın görülen mide bulantısı hazımsızlık, karın ağrısı ve şişkinlik gibi belirtilerle kendini gösteren bir hastalıktır.

2. Reflü

Mide asidinin yemek borusuna kadar yükselmesiyle meydana gelir. Bununla beraber göğüste yanma, öksürük ve ses kısıklığı gibi belirtiler de görülebilir.

3. Gastrit

Mide zarının iltihaplanmasından dolayı oluşur. Mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve hazımsızlık gibi belirtilerle kendini gösterebilir.

4. İrritabl bağırsak sendromu (IBS)

Bu rahatsızlık genel olarak mide bulantısı, karın ağrısı, ishal ve kabızlık gibi sorunlarla kendini gösteren kronik bir durumdur.

5. Gıda intoleransları

Laktoz intoleransı, fruktoz intoleransı gibi gıda intoleransları mide bulantısı ile gaz oluşumuna ve ishale yol açabilir.

6. İlaç yan etkileri

Kemoterapide verilen ilaçlar, antibiyotikler, ağrı kesiciler, tansiyon ilaçları gibi bazı ilaçların yan etkisi mide bulantısı şeklinde görülebilir.

7. İç kulak enfeksiyonları

İç kulak enfeksiyonları vertigo ve mide bulantısına yol açabilmektedir.

8. Anksiyete ve panik atak

Anksiyete ve panik atak gibi rahatsızlıklar mide bulantısı, çarpıntı hali, nefes darlığı ve terleme gibi belirtiler ile kendini gösterebilir.

Gece mide bulantısı neden olur?

Gece görülen mide bulantılarının da farklı sebepleri olabilir. Örnek olarak yatmadan kısa bir süre önce ağır yemek yemek, yatarken mide asidinin yemek borusuna doğru gelmesine ve bu durum da reflüye neden olabilir. Bununla beraber gece yemek yemek midenin sindirim olayını uykuda da devam ettirmesine yol açacağından mide bulantısı görülebilir.

Sürekli mide bulantısı neden olur?

Sürekli devam eden mide bulantısı, 2 haftadan uzun süren ve günlük yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir rahatsızlıktır. Tıp alanında kronik bulantı olarak da tanımlanan bu rahatsızlık pek çok farklı sebepten dolayı görülebilir.

Geçmeyen mide bulantısının altında yatan sebepleri bilmek doğru tedavi şekli ve yaşam kalitesini artırmak için oldukça önemlidir. Sürekli mide bulantısına neden olabilen bazı yaygın nedenler arasında reflü, gastrit, ülser gibi mide rahatsızlıkları, safra kesesi sorunları, anksiyete ve stres gibi durumlar olabilir.

Mide bulantısına ne iyi gelir?

'Mide bulantısı nasıl geçer?' sorusuna yanıt olarak şu cevap verilebilir:

Derin nefes alıp-vermek, tuzlu kraker gibi hafif ve kokusuz besinler tüketmek, zencefil, papatya ya da nane-limon çayı içmek, düzenli su içmek, bulantı anında nane ya da limon koklamak mide bulantısını geçirmeden etkili yöntemlerdir.

Mide bulantısına iyi gelen yöntemler şu şekilde sıralanabilir: