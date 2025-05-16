HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Mide bulantısı neden olur? Sürekli, kusturmayan, sabah ve gece mide bulantısı neden olur?

Mide bulantısı, üst karın bölgesinde yaşanan bir rahatsızlık hissidir. Her yaştan insanın hayatında birkaç kez görülen ve çoğu zaman geçici bir rahatsızlık olan mide bulantısı başka bir nedeni yok ise kolayca uygulanabilecek doğal yöntemler ile geçirilebilir. Fakat mide bulantısının sürekli olarak görülmesi ve geçmemesi altında başka bir tıbbi sorunun yattığını gösterebilir. Bunun için doktora başvurmak gereklidir. Peki, mide bulantısı neden olur?

Mide bulantısı neden olur? Sürekli, kusturmayan, sabah ve gece mide bulantısı neden olur?
Defne Vera Şahin

İçindekiler

  • Kadınlarda mide bulantısı neden olur?
  • Erkeklerde mide bulantısı neden olur?
  • Kusturmayan mide bulantısı neden olur?
  • Gece mide bulantısı neden olur?
  • Sürekli mide bulantısı neden olur?
  • Mide bulantısına ne iyi gelir?

Mide bulantısı midedeki rahatsızlık hissiyatı ve kusma ihtiyacı ile tanımlanan rahatsız edici bir durumdur. Bulantılar birçok farklı sebepten kaynaklanabilir. Çoğu zaman geçici bir his olarak görülse de bazen herhangi bir sağlık sorununun habercisi olabilir. Mide bulantısına sebep olan sağlık sorunları oldukça çeşitlidir ve her yaştan insanda görülebilir. Buna bağlı olarak mide bulantısı baş dönmesi, kusma, karın ağrısı ve iştahsızlık gibi diğer belirtilerle birlikte görülebilir.

Kadınlarda mide bulantısı neden olur?

Kadınlarda mide bulantısı dendiğinde akıllara ilk olarak hamilelikte mide bulantısı gelir. Hamilelikte bulantı yaşamak halk arasında genellikle sabah bulantısı olarak adlandırılır. Sabah bulantıları çoğunlukla hamileliğin ilk 3 aylık döneminde yani 6. haftadan itibaren görülür.

'Sabah mide bulantısı neden olur?' sorusunun yanıtı 'hamilelikteki mide bulantısı' olabilir. Bulantılar genellikle sabah saatlerinde daha yaygın görülse de bazı kişilerde günün herhangi bir saatinde de ortaya çıkabilir ve anne adayını oldukça rahatsız eder.

Hamilelikten kaynaklanan bulantılar 8. ve 10. haftalar arasında en yoğun şekilde yaşanır. İkinci trimester olarak bilinen 14. haftadan itibaren bulantıların genellikle hafiflediği ya da tamamen ortadan kalktığı görülür.

Hamilelikte bulantı yaşanmasının başlıca nedeni salgılanan hormon düzeylerinde meydana gelen değişikliklerdir. Bu değişikliklerle beraber hamilelikte koku duyusu daha keskin hale gelir. Bazı yiyeceklere karşı ani bir isteksizlik gelişebilir. Bu tür faktörler ise mide bulantısına neden olur.

Erkeklerde mide bulantısı neden olur?

Erkeklerde mide bulantısının en yaygın nedenleri arasında taşıt ve deniz tutması gibi sallanma ve dönmeye bağlı olan durumlar yer alır. Bununla beraber:

  • Hazımsızlık yaratan ağır ve yağlı gıdalar
  • Gıda zehirlenmesi
  • Ülser
  • Reflü ve gastrit gibi mide rahatsızlıkları
  • Safra kesesi taşı
  • Vertigo
  • Migren
  • Stres de erkeklerde görülen mide bulantısının nedenleri arasında olabilir.

Mide bulantısıyla beraber başka şikayetler de görülüyorsa ciddi bir sağlık sorununun habercisi olabilir. Bu durumda sağlık kurumlarına başvurulmalıdır.

Mide bulantısına eşlik edebilen çeşitli şikayetler şu şekilde olabilmektedir:

  • Göğüs ağrısı
  • Kusmukta kan ya da koyu, kahve renkli madde
  • Mide bulantısı karın ağrısı ve şiddetli kramplar
  • Şiddetli ishal
  • Bulanık görme
  • Bayılma
  • Zihin karışıklığı
  • Soğuk, nemli, soluk cilt
  • Mide bulantısı baş ağrısı, yüksek ateş ve boyun ağrıları
  • Hızlı nefes alma ya da çarpıntı hâli

Kusturmayan mide bulantısı neden olur?

Kusturmayan mide bulantısına sebep olan sorunu bilmek ve bunu doğru bir şekilde tedavi etmek önemlidir. Bunlar genellikle uzun süreli belirtiler olarak kendini gösterir. Kusturmayan mide bulantısına yol açabilecek bazı sebepler arasında şunlar yer alabilir:

1. Fonksiyonel dispepsi

Sindirim sisteminde herhangi bir sorun olmaksızın görülen mide bulantısı hazımsızlık, karın ağrısı ve şişkinlik gibi belirtilerle kendini gösteren bir hastalıktır.

2. Reflü

Mide asidinin yemek borusuna kadar yükselmesiyle meydana gelir. Bununla beraber göğüste yanma, öksürük ve ses kısıklığı gibi belirtiler de görülebilir.

3. Gastrit

Mide zarının iltihaplanmasından dolayı oluşur. Mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve hazımsızlık gibi belirtilerle kendini gösterebilir.

4. İrritabl bağırsak sendromu (IBS)

Bu rahatsızlık genel olarak mide bulantısı, karın ağrısı, ishal ve kabızlık gibi sorunlarla kendini gösteren kronik bir durumdur.

5. Gıda intoleransları

Laktoz intoleransı, fruktoz intoleransı gibi gıda intoleransları mide bulantısı ile gaz oluşumuna ve ishale yol açabilir.

6. İlaç yan etkileri

Kemoterapide verilen ilaçlar, antibiyotikler, ağrı kesiciler, tansiyon ilaçları gibi bazı ilaçların yan etkisi mide bulantısı şeklinde görülebilir.

7. İç kulak enfeksiyonları

İç kulak enfeksiyonları vertigo ve mide bulantısına yol açabilmektedir.

8. Anksiyete ve panik atak

Anksiyete ve panik atak gibi rahatsızlıklar mide bulantısı, çarpıntı hali, nefes darlığı ve terleme gibi belirtiler ile kendini gösterebilir.

Gece mide bulantısı neden olur?

Gece görülen mide bulantılarının da farklı sebepleri olabilir. Örnek olarak yatmadan kısa bir süre önce ağır yemek yemek, yatarken mide asidinin yemek borusuna doğru gelmesine ve bu durum da reflüye neden olabilir. Bununla beraber gece yemek yemek midenin sindirim olayını uykuda da devam ettirmesine yol açacağından mide bulantısı görülebilir.

Sürekli mide bulantısı neden olur?

Sürekli devam eden mide bulantısı, 2 haftadan uzun süren ve günlük yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir rahatsızlıktır. Tıp alanında kronik bulantı olarak da tanımlanan bu rahatsızlık pek çok farklı sebepten dolayı görülebilir.

Geçmeyen mide bulantısının altında yatan sebepleri bilmek doğru tedavi şekli ve yaşam kalitesini artırmak için oldukça önemlidir. Sürekli mide bulantısına neden olabilen bazı yaygın nedenler arasında reflü, gastrit, ülser gibi mide rahatsızlıkları, safra kesesi sorunları, anksiyete ve stres gibi durumlar olabilir.

Mide bulantısına ne iyi gelir?

'Mide bulantısı nasıl geçer?' sorusuna yanıt olarak şu cevap verilebilir:

Derin nefes alıp-vermek, tuzlu kraker gibi hafif ve kokusuz besinler tüketmek, zencefil, papatya ya da nane-limon çayı içmek, düzenli su içmek, bulantı anında nane ya da limon koklamak mide bulantısını geçirmeden etkili yöntemlerdir.

Mide bulantısına iyi gelen yöntemler şu şekilde sıralanabilir:

  • Küçük yudumlar halinde soğuk su içmek veya buz emmek
  • Zencefil veya nane çayı içmek
  • Temiz havada derin nefes alıp vermek
  • Az tuzlu kraker, muz ve patates gibi hafif gıdalar yemek
  • Doktor onayıyla bir mide bulantısı ilacı ve mide bulantısı hapı kullanmak
  • Nane ya da limon kokulu aromaterapi uygulamak
  • Bulantıyı artırabilecek kızartma, yağlı ve tatlı yiyeceklerden uzak durmak
  • Bulantı sırasında porsiyonları küçültmek ve sindirimi zor gıdalardan uzak durmak
  • Mide aktivitesini düzenlemeye yardımcı proteinli ve mide bulantısına iyi gelen yemekler tercih etmek
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Tunç'tan 'yargı paketiyle' ilgili iddialara net yanıt!Bakan Tunç'tan 'yargı paketiyle' ilgili iddialara net yanıt!
Dünyada doktor olmayan ilk klinik açıldı...Dünyada doktor olmayan ilk klinik açıldı...

Anahtar Kelimeler:
bulantı mide bulantısı Mide‎
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Simgeleri mavi takke! FETÖ ve Adnan Oktar sonrası sırada Süleymancılar var

Simgeleri mavi takke! FETÖ ve Adnan Oktar sonrası sırada Süleymancılar var

6 aylık enflasyon farkına göre güncel maaş tablosu belli oldu...

6 aylık enflasyon farkına göre güncel maaş tablosu belli oldu...

İlber Ortaylı'yı kızdıran protesto: "Sus bakalım! Türkçeni anlamıyorum"

İlber Ortaylı'yı kızdıran protesto: "Sus bakalım! Türkçeni anlamıyorum"

İtfaiyeci, eşi ve çocukları için hazırladığı ölüm planı gün yüzüne çıkıyor! Çok konuşulacak 'Kulaklık' detayı

İtfaiyeci, eşi ve çocukları için hazırladığı ölüm planı gün yüzüne çıkıyor! Çok konuşulacak 'Kulaklık' detayı

Berkin Elvan davasında 11 yıl sonra karar!

Berkin Elvan davasında 11 yıl sonra karar!

Silahlı ve beyzbol sopalı esnaf kavgası: Can kayıpları var!

Silahlı ve beyzbol sopalı esnaf kavgası: Can kayıpları var!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.