Mide ve bağırsakları karnının dışında doğan 44 günlük bebek

Diyarbakır'da 44 gün önce mide ve bağırsakları karnının dışında doğan Civan, yapılan iki ameliyatla sağlığına kavuştu.

Diyarbakır’da 44 gün önce mide ve bağırsakları karnının dışında doğan Civan, iyileşti. Gastroşizis hastalığı olduğu anlaşıldı. Bu hastalık, nadir bir durumdur. Civan bilinçli bir şekilde tedavi edildi. Doğar doğmaz minik bebeğin bağırsakları steril kompresle sarıldı. Aynı gün ameliyata alındı. İki ağır ameliyat geçirerek, sağlıklı bir şekilde ailesine teslim edildi.

İKİ AMELİYAT GEÇİRDİ

Çocuk Cerrahı Op. Dr. Taner Kamacı, bebeğin durumunu açıkladı. Civan doğduğunda karnında bir yırtık bulundu. Bu nedenle mide ve bağırsakları dışarıdaydı. Kamacı, bebeği doğduğu gün steril kompreslerle kapattıklarını belirtti. Hemen ameliyata alındı. İlk seansta bağırsaklar koruma altına alındı. İkinci seansta tamamen karın içine yerleştirildi.

Kamacı, bu hastalığın zorlu bir durum olduğunu ifade etti. Hastanın tedavi süreci başarılı geçti. Civan’ın doğum kilosu 2 kilo 250 gramdı. Şu anda 44’üncü gününde 2 kilo 600 gram olarak taburcu ediliyor. Civan, sağlığına kavuştu. Hiçbir sağlık sorunu yok.

Çocuk Sağlığı Uzmanı Uz. Dr. Mehmet Emin Günel de bebeğin durumunu değerlendirdi. İki kez operasyon geçirdi. Yoğun bakım süreci zorlu geçti. Ancak hemşirelik hizmetleri çok iyi bir bakım sağladı. Aile de gerekli desteği verdi. İstenilen anne sütü ve ilgiyle bebek desteklendi.

HASTALIĞIN TANISI ANNE KARNINDAYKEN KONULDU

Baba Gaffar Okkan Şen, bu süreçte yaşadıklarını açıkladı. Hastalığın tanısı anne karnındayken konuldu. Doğum sonrası Taner hoca ile iletişim kurdular. Ameliyatlar sonucunda bağırsaklar karın içine alındı. Şu an Civan’ın sağlık durumu çok iyi. Aile, ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır ameliyat çocuk sağlığı sağlık
