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Mide ve bağırsaklarında 1 kilo 99 gram eroin taşıdılar

Erzincan'da mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan 4 şüpheli tutuklandı. Adli mercilere sevk edilen 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Mide ve bağırsaklarında 1 kilo 99 gram eroin taşıdılar

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesi, suç faillerinin yakalanması ve uyuşturucunun finans kaynaklarının engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

MİDE VE BAĞIRSAKLARINDA UYUŞTURUCUYLA YAKALANDILAR

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, şüphelilerin mide ve bağırsaklarında yutma yöntemiyle taşındığı belirlenen 137 parça kapsül içerisinde toplam 1 kilo 99,35 gram eroin ele geçirildi.

Mide ve bağırsaklarında 1 kilo 99 gram eroin taşıdılar 1

Aramalarda ayrıca bir kapsül içerisinde 32,44 gram afyon sakızı ile şüphelilerin kıyafetlerine emdirilmiş halde toplam 1 kilo 536 gram metamfetamin bulundu.

TUTUKLANDILAR

Operasyonda gözaltına alınan Z.Z.C., F.M., M.J. ve S.N. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi kapsamında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.

Adli mercilere sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan uyuşturucu
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