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Mide ve bağırsaklarında 3 kilo uyuşturucuyla yakalandılar

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalarda; mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı.

Mide ve bağırsaklarında 3 kilo uyuşturucuyla yakalandılar

Edinilen bilgiye göre; İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İran uyruklu 3 kişi; Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan iç beden muayenesinde mide ve bağırsaklarında uyuşturucu olduğu değerlendirilen yabancı maddeler tespit edilerek hastanede müşahede altına alındı. Şahısların midelerinden doğal yollarla çıkan 271 kapsül içerisinde 3 kilo 382 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 kişi; çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri uyuşturucu
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