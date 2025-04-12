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Midelerinde uyuşturucu çıkan 2 şüpheli, tutuklandı

Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda midelerinde 10 parça halinde 113 gram metamfetamin tespit edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

Midelerinde uyuşturucu çıkan 2 şüpheli, tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti yapmak üzere kente otobüsle geldiği bilgisine ulaşılan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hastanede yapılan muayenelerinde, midelerinde toplamda 10 parça halinde 113 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüphelilerin midelerindeki uyuşturucu paketleri, hastanede yapılan işlemle çıkarıldı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.(DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Bingöl
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