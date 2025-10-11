Migren ve baş ağrısı tehlikesini artırıyor! O ilaçlara dikkat!

Yeni bir bilimsel çalışma, reflü tedavisinde kullanılan mide ilaçlarının migren riskini önemli ölçüde artırabileceğini ortaya koydu.

ABD’de Maryland Üniversitesi’nden Prof. Dr. Margaret Slavin liderliğinde yapılan araştırma, proton pompa inhibitörleri sınıfındaki ilaçların migren ve şiddetli baş ağrısı riskini yüzde 70’e varan oranda artırabileceğini gösterdi.

12 BİN KİŞİLİK ARAŞTIRMA DİKKAT ÇEKTİ

Çalışmada, 12 bine yakın kişinin son üç ayda asit azaltıcı ilaç kullanımı ve migren ya da şiddetli baş ağrısı yaşama durumu incelendi. PPİ kullananların yüzde 25’i migren veya şiddetli baş ağrısı bildirirken, bu ilaçları kullanmayanlarda oran yüzde 19 olarak kaydedildi.

DOKTOR KONTROLÜ ŞART

Uzmanlar, mide ilaçlarının yalnızca gerektiğinde ve doktor gözetiminde kullanılması gerektiğini vurguluyor. Özellikle migren veya kronik baş ağrısı şikayeti olanların, kullandıkları mide ilaçlarını doktorlarıyla yeniden değerlendirmesi öneriliyor.