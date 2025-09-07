Migreni tetikleyen gıdalar nelerdir? Migren hastalarının kaçınması gereken besinler

Beyin kan damarlarında meydana gelen kimyasallardaki değişim sebebiyle oluşan ve tekrarlayan zonklama ataklarına şiddetli baş ağrıları eşlik eder. Bu durum migren olarak tanımlanmaktadır. Aşırı alkol tüketiminden bazı ilaçların yan etkilerine, stresten çok parlak ışık ortamında durmaya kadar birçok farklı nedene bağlı olarak migren meydana gelebilmektedir. Bir yıl içinde birden fazla görülebilen migren atakları, genel olarak çok şiddetli olarak yaşanmaktadır. Tam anlamı ile bir migren tanısı konabilmesi için uzman bir doktorun tanı koyması gerekmektedir.

Yaşanan migren atakları genel olarak aura, atak, postdrom, prodrom gibi farklı aşamalar ile yaşanır. Kademeli olarak yaşanan migren ağrısı ufak ataklarla başlayıp farklı aşamaların ardından migren atakları yaşadıktan sonra hissedilen yorgunluk ve halsizlik haline dönüşebilir. Migren kendini şu belirtiler ile gösterebilmektedir:

Şiddetli ve zonklama ile gelen baş ağrısı

Mide bulantısı

Kusma

Kulak çınlaması

Baş dönmesi

Bayılma

Gürültüye fazla duyarlı olma

Işığa karşı aşırı hassasiyet

Halsizlik

Yeme isteği

Konuşmakta zorluk

Enerji düşüklüğü

Ruh hali değişimleri ya da depresyon

Görmede bulanıklık

Bilinç düzeyinde değişiklikler

Migreni tetikleyen gıdalar nelerdir?

Kişilerde migren rahatsızlığı kalıcı ya da geçici olabilir ve farklı nedenlere bağlı olarak meydana gelebilir. Genel olarak migreni tetikleyen durumlar şunlardır:

Gürültü ya da hava kirliliği gibi çevresel faktörler

Yanıp sönen ya da çok parlak ışıklar

Çok keskin ve rahatsız edici kokular

Kadınların yaşadığı hormonal değişiklikler

İklim değişiklikleri

Mevsim dönüşümleri

Stres

Aşırı alkol ya da kafein tüketimi

Farklı çevresel etkenler dışında bazı migren tetikleyici gıdalar da bulunmaktadır. Uzman doktorlar migren hastalarının kaçınması gereken besinler i açıklamıştır. Buna göre özellikle kronik migren hastalığı bulunan ve migren tanısı konmuş olan kişilerin şu gıdalardan uzak durması gerekmektedir:

Alkol içeren tüm içecekler

Konserve ürünler

Deniz ürünleri

Özellikle çok tuzlu peynirler

Baharatlı yiyecekler

Çok yağlı yiyecekler

Çikolata

Kırmızı erik

Muz

Avokado

Fıstık ezmesi

Kuru fasulye, mercimek, soya fasulyesi gibi bazı baklagiller

Ekşi krema

Kuru meyve yer alan ekmek türleri

Kafeinli içecekler

Turunçgiller

Beyin, sosis, pastırma, salam gibi işlenmiş şarküteri ürünleri ve sakatatlar

Bunun dışında meydana gelen migren ataklarının etkilerini azaltabilecek bazı gıdalar da tespit edilmiştir. Migren ataklarını azaltan yiyecek ve içecekler şunlardır:

Armut

Elma

Kivi

Sebze püresi

Kereviz

Sebze çorbası

Melisa çayı

Papatya çayı

Haşlanmış yumurta

Migren atakları yaşan kişilerin yemesi ve yememesi gereken gıdalara dikkat etmesi, gün içinde en azından yarım saat süren yürüyüşler yapması, uyku düzenlerine dikkat etmesi ve gün içinde almaları gereken sıvı miktarının altında sıvı tüketmemesi de önerilir.