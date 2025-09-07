Migreni tetikleyen gıdalar nelerdir? Migren hastalarının kaçınması gereken besinler

Beyin kan damarlarında meydana gelen kimyasallardaki değişim sebebiyle oluşan ve tekrarlayan zonklama ataklarına şiddetli baş ağrıları eşlik eder. Bu durum migren olarak tanımlanmaktadır. Aşırı alkol tüketiminden bazı ilaçların yan etkilerine, stresten çok parlak ışık ortamında durmaya kadar birçok farklı nedene bağlı olarak migren meydana gelebilmektedir. Bir yıl içinde birden fazla görülebilen migren atakları, genel olarak çok şiddetli olarak yaşanmaktadır. Tam anlamı ile bir migren tanısı konabilmesi için uzman bir doktorun tanı koyması gerekmektedir.
Yaşanan migren atakları genel olarak aura, atak, postdrom, prodrom gibi farklı aşamalar ile yaşanır. Kademeli olarak yaşanan migren ağrısı ufak ataklarla başlayıp farklı aşamaların ardından migren atakları yaşadıktan sonra hissedilen yorgunluk ve halsizlik haline dönüşebilir. Migren kendini şu belirtiler ile gösterebilmektedir:
Kişilerde migren rahatsızlığı kalıcı ya da geçici olabilir ve farklı nedenlere bağlı olarak meydana gelebilir. Genel olarak migreni tetikleyen durumlar şunlardır:
Farklı çevresel etkenler dışında bazı migren tetikleyici gıdalar da bulunmaktadır. Uzman doktorlar migren hastalarının kaçınması gereken besinler i açıklamıştır. Buna göre özellikle kronik migren hastalığı bulunan ve migren tanısı konmuş olan kişilerin şu gıdalardan uzak durması gerekmektedir:
Bunun dışında meydana gelen migren ataklarının etkilerini azaltabilecek bazı gıdalar da tespit edilmiştir. Migren ataklarını azaltan yiyecek ve içecekler şunlardır:
Migren atakları yaşan kişilerin yemesi ve yememesi gereken gıdalara dikkat etmesi, gün içinde en azından yarım saat süren yürüyüşler yapması, uyku düzenlerine dikkat etmesi ve gün içinde almaları gereken sıvı miktarının altında sıvı tüketmemesi de önerilir.