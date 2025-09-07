HABER

Migreni tetikleyen gıdalar nelerdir? Migren hastalarının kaçınması gereken besinler

Sinir sinyallerini geçici olarak etkileyen, normalin dışında kabul edilen beyin aktivitesi ile kan damarlarının daralması sonucunda başın bir kısmında oluşan şiddetli ağrı migren olarak ifade edilmektedir. Birçok kişinin kronik olarak yaşadığı bu sorun birkaç belirti ile birlikte kendini gösteren bir rahatsızlıktır.

Ferhan Petek

Beyin kan damarlarında meydana gelen kimyasallardaki değişim sebebiyle oluşan ve tekrarlayan zonklama ataklarına şiddetli baş ağrıları eşlik eder. Bu durum migren olarak tanımlanmaktadır. Aşırı alkol tüketiminden bazı ilaçların yan etkilerine, stresten çok parlak ışık ortamında durmaya kadar birçok farklı nedene bağlı olarak migren meydana gelebilmektedir. Bir yıl içinde birden fazla görülebilen migren atakları, genel olarak çok şiddetli olarak yaşanmaktadır. Tam anlamı ile bir migren tanısı konabilmesi için uzman bir doktorun tanı koyması gerekmektedir.

Yaşanan migren atakları genel olarak aura, atak, postdrom, prodrom gibi farklı aşamalar ile yaşanır. Kademeli olarak yaşanan migren ağrısı ufak ataklarla başlayıp farklı aşamaların ardından migren atakları yaşadıktan sonra hissedilen yorgunluk ve halsizlik haline dönüşebilir. Migren kendini şu belirtiler ile gösterebilmektedir:

  • Şiddetli ve zonklama ile gelen baş ağrısı
  • Mide bulantısı
  • Kusma
  • Kulak çınlaması
  • Baş dönmesi
  • Bayılma
  • Gürültüye fazla duyarlı olma
  • Işığa karşı aşırı hassasiyet
  • Halsizlik
  • Yeme isteği
  • Konuşmakta zorluk
  • Enerji düşüklüğü
  • Ruh hali değişimleri ya da depresyon
  • Görmede bulanıklık
  • Bilinç düzeyinde değişiklikler

Migreni tetikleyen gıdalar nelerdir?

Kişilerde migren rahatsızlığı kalıcı ya da geçici olabilir ve farklı nedenlere bağlı olarak meydana gelebilir. Genel olarak migreni tetikleyen durumlar şunlardır:

  • Gürültü ya da hava kirliliği gibi çevresel faktörler
  • Yanıp sönen ya da çok parlak ışıklar
  • Çok keskin ve rahatsız edici kokular
  • Kadınların yaşadığı hormonal değişiklikler
  • İklim değişiklikleri
  • Mevsim dönüşümleri
  • Stres
  • Aşırı alkol ya da kafein tüketimi

Farklı çevresel etkenler dışında bazı migren tetikleyici gıdalar da bulunmaktadır. Uzman doktorlar migren hastalarının kaçınması gereken besinler i açıklamıştır. Buna göre özellikle kronik migren hastalığı bulunan ve migren tanısı konmuş olan kişilerin şu gıdalardan uzak durması gerekmektedir:

  • Alkol içeren tüm içecekler
  • Konserve ürünler
  • Deniz ürünleri
  • Özellikle çok tuzlu peynirler
  • Baharatlı yiyecekler
  • Çok yağlı yiyecekler
  • Çikolata
  • Kırmızı erik
  • Muz
  • Avokado
  • Fıstık ezmesi
  • Kuru fasulye, mercimek, soya fasulyesi gibi bazı baklagiller
  • Ekşi krema
  • Kuru meyve yer alan ekmek türleri
  • Kafeinli içecekler
  • Turunçgiller
  • Beyin, sosis, pastırma, salam gibi işlenmiş şarküteri ürünleri ve sakatatlar

Bunun dışında meydana gelen migren ataklarının etkilerini azaltabilecek bazı gıdalar da tespit edilmiştir. Migren ataklarını azaltan yiyecek ve içecekler şunlardır:

  • Armut
  • Elma
  • Kivi
  • Sebze püresi
  • Kereviz
  • Sebze çorbası
  • Melisa çayı
  • Papatya çayı
  • Haşlanmış yumurta

Migren atakları yaşan kişilerin yemesi ve yememesi gereken gıdalara dikkat etmesi, gün içinde en azından yarım saat süren yürüyüşler yapması, uyku düzenlerine dikkat etmesi ve gün içinde almaları gereken sıvı miktarının altında sıvı tüketmemesi de önerilir.

