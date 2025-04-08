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Mikrofon açıkken küfretti! 'CHP' iddiası gündem oldu, ABB Meclis Başkan Vekili Ertan Işık özür diledi: "Ben onları ciddiye bile almıyorum"

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) Meclis toplantısında mikrofon açıkken kullanılan küfürlü sözler tartışma yarattı. Meclis Başkan Vekili Ertan Işık'ın ettiği küfür mikrofondan duyuldu, sosyal medyaya da yansıdı. Işık'ın sözlerinin CHP’li Meclis üyelerine yönelik olduğu öne sürüldü. Ancak Işık iddiayı yalanlayıp özür dilediği bir açıklama paylaştı.

CHP’li ABB Başkan Vekili Işık, ABB Meclis Toplantısında mikrofonu açık unuttu. Durumun farkında olmayan Işık’ın konuşması esnasında kullandığı hakaret içerikli sözler tüm salona yansıdı.

"BENİM UMURUMDA MI? ONLARI CİDDİYE BİLE ALMIYORUM"

Ertan Işık toplantıda MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i “Başbuğumuz Türkeş’e rahmet diliyorum” diyerek andı. Daha sonra yanındaki kişiye "Alparslan Türkeş konusunda bunlar bizi diyemeyecek sandı. Ben onlardan bir ileri söyledim" dedi. Ardından küfürlü bir ifade kullanan Işık "Benim umrumda mı? Ben onları ciddiye bile almıyorum" dedi. İfadelerin duyulmasının ardından kendisine gelen uyarıyı dikkate alan Işık önündeki mikrofonu kapattı.

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UYARI GELDİ

Sosyal medyada ise Işık’ın kullandığı ifadelerin CHP’li meclis üyelerine yönelik olduğu iddia edildi.

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İDDİAYI YALANLADI, ÖZÜR DİLEDİ

O anların sosyal medyada ilgi görmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Işık, o sözleri kendi partililerine yönelik kullandığı iddialarını yalanladı. Işık, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Meclis oturumunda kayıtlara da yansıyan bir ifadeyle ilgili farklı algılar oluşturulmaya çalışıldığını görmekteyim. Öncelikle üslubumdan dolayı kamuoyundan içtenlikle özür diliyorum. Yanımda bulunan bir arkadaşım, bazı çevrelerin konuşmalarımıza yönelik iki taraftan da rahatsızlık duyacağını, trollerin bunu kullanabileceğini söyledi. Ben de bu trollere ve onların yönlendirmelerine karşı duyduğum öfkeyi ifade ettim.

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"SEÇTİĞİM KELİMELER KESİNLİKLE DOĞRU DEĞİLDİ"

Ancak bu esnada seçtiğim kelimeler kesinlikle doğru değildi. Partimizin Meclis üyelerine yönelik herhangi bir saygısızlığım ya da küçümseyici tavrım söz konusu olamaz. Sadece partimizin değil, hiçbir belediye meclis üyesine yönelik böyle bir söylemim olamaz. Beni tanıyan, birlikte Meclis çatısı altında yıllardır omuz omuza mücadele ettiğim arkadaşlarım, ne söylemek istediğimi, kimi kastetmediğimi ve bu mücadelede kimlere karşı durduğumuzu çok iyi bilir."

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Alparslan Türkeş Ankara Büyükşehir Belediyesi ABB
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