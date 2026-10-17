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Milano'da protestocular polisle çatıştı

İtalya'nın Milano kentinde hayat pahalılığı ve Başbakan Giorgia Meloni hükümetine karşı düzenlenen ve 5 binden fazla kişinin katıldığı protesto yürüyüşünün ardından polisle göstericiler arasında çatışma çıkarken, güvenlik güçleri taş ve sert cisimler atan gruplara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Milano'da protestocular polisle çatıştı

İtalya'nın kuzeyindeki Milano kentinde hayat pahalılığı ve Başbakan Giorgia Meloni hükümeti aleyhinde beş binden fazla kişinin katılımıyla protesto yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşün ardından kent merkezinde protestocular arasından bazı gruplar ve polis arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.
Milano da protestocular polisle çatıştı 1

İTALYA'DA ORTALIK KARIŞTI

Polis, Milano Katedrali'nin önündeki Piazza del Duomo Meydanı'nda çıkan çatışmalarda taş ve sert cisimler atan göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz kullandı. Bazı göstericiler, bariyer ve çevredeki işletmelerden aldıkları masalarla barikat kurdu. Çevre sokaklara yayılan çatışmalar sırasında toplu taşıma durakları ve bazı tarihi binaların camları zarar gördü.

Milano da protestocular polisle çatıştı 2

Polis, göstericileri lüks alışveriş merkezinin de bulunduğu alanlardan uzaklaştırmaya çalışırken, turistler kent merkezinden kaçtı. Olaylar sırasında mağazalar kepenk indirdi, bazı çalışanlar ve turistlerin içeride mahsur kaldığı olaylar yaşandı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, gösterilerde çok sayıda kişinin yaralandı ve bazı göstericilerin gözaltına alındı.

Milano da protestocular polisle çatıştı 3

BOLOGNA VE TORİNO'DA POLİS MÜDAHALESİ

Bologna ve Torino kentlerindeki protestolarda da polis, göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Milano da protestocular polisle çatıştı 4

İtalya'da Cuma günü de "No Meloni Day" başlıklı öğrenci gösterileri düzenlenmiş ve 400 binden fazla kişinin sokağa döküldüğü gösterilerde Roma ve Torino şehirlerinde polis ve göstericiler arasında çatışmalar yaşanmıştı. Ülkede hayat pahalılığına karşı düzenlenen eylemler, Fransa ve Arnavutluk'ta eğitim şartları ve ekonomik sorunlar nedeniyle yükselen protestolar ve bir "Avrupa baharı" dalgasından söz edilmeye başlanan bir dönemde geldi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Protesto Milano
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