Milas Bafa’da tarım arazisindeki yangın söndürüldü

Milas’ın Bafa Mahallesi’nde tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. İhbarın ardından bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye ekipleri ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri gönderildi. Ekipler, arazöz ve itfaiye araçlarıyla yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının tamamen etkisiz hale getirilmesinin ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır