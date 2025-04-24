Milas-Bodrum Havalimanı Mart ayında 109 bin 367 yolcuya hizmet verdi
Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Milas-Bodrum havalimanı 2025 yılının ilk üç ayında 297 bin 936 yolcuya ve 4 bin 296 uçuş trafiğine hizmet verdi.
24.04.2025 13:04
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Yapılan açıklamada, Milas-Bodrum Havalimanında Mart ayında hizmet verilen yolcu sayısı 109 367 kişi, uçak sayısı bin 586 ve taşınan yük miktarı da 692 ton olarak gerçekleşti. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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