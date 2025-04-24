Milas-Bodrum Havalimanı Mart ayında 109 bin 367 yolcuya hizmet verdi

Yapılan açıklamada, Milas-Bodrum Havalimanında Mart ayında hizmet verilen yolcu sayısı 109 367 kişi, uçak sayısı bin 586 ve taşınan yük miktarı da 692 ton olarak gerçekleşti. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır