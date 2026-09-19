“Hocaların Hocası” Prof. Dr. Uğur Ersoy hayatını kaybetti

Akademi dünyasının önemli isimlerinden Prof. Dr. Uğur Ersoy’un vefat haberi, görev yaptığı Boğaziçi Üniversitesi tarafından duyuruldu. İnşaat mühendisliği alanındaki çalışmaları ve yetiştirdiği akademisyenlerle tanınan Ersoy’un ölümü, akademi ve mühendislik camiasında üzüntüyle karşılandı.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ DUYURDU

Boğaziçi Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, Ersoy’un vefatından duyulan üzüntü dile getirildi.

Üniversitenin internet sitesinde yer alan açıklamada, “İnşaat Mühendisliği bölümümüzün değerli emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Uğur Ersoy'un vefat haberini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Prof. Dr. Uğur Ersoy için ilk tören bugün İstanbul’da yapılacak. Ersoy’un cenazesi daha sonra memleketi Mersin’de toprağa verilecek.

“HOCALARIN HOCASI” OLARAK BİLİNİYORDU

Prof. Dr. Uğur Ersoy, akademik kariyeri boyunca inşaat mühendisliği eğitimine yaptığı katkılar nedeniyle “hocaların hocası” olarak anılıyordu.

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) da Ersoy’un vefatının ardından bir taziye mesajı yayımladı. Mesajda, “Türkiye'nin duayen bilim insanı, inşaat mühendisliği camiasının 'Hocaların Hocası' Prof. Dr. Uğur Ersoy’u bugün kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Mesleğimize ve bilime kattığı eşsiz değerler için minnettarız.” denildi.