Milas Boğaziçi’ne 150 bin çipura ve 10 bin levrek yavrusu bırakıldı

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Milas ilçesi Boğaziçi Mahallesi’nde balıklandırma etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte 150 bin çipura ve 10 bin levrek yavrusu öğrencilerle birlikte denizle buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından 2016 yılında başlatılan proje ile nesli tehlike altında olan türlerin desteklenmesi, zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi ve bilimsel temelli balıklandırma çalışmaları yürütülüyor.

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaların önemine değinerek, sucul yaşamın korunması adına, geniş kıyı şeridine sahip Milas İlçesinde Balıkçılık ve su ürünleri üretimi için yapılan tüm çalışmaları takdirle karşıladıklarını belirtti. Yürütülen çalışmalardan dolayı İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkür etti.

2025 yılı içerisinde Muğla genelinde toplam 450 bin yavru balık doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Seyfettin Baydar konuşmasında, 2025 yılında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Baydar, proje kapsamında bu yıl aile yılı etkinliğinde Sülüngür Gölü’ne 10 bin levrek, Çevre Haftası’nda Göcek Körfezi’ne dip temizliği ile birlikte 5 bin levrek ve 15 bin çipura, Köyceğiz Akköprü Baraj Gölü’ne 180 bin, Menteşe Kozağaç Göleti’ne 7 bin, Ula Akçadere Göleti’ne 7 bin ve Ula Belediye Göleti’ne 11 bin olmak üzere toplam 205 bin sazan, Akyaka Kadın Azmağı’na 35 bin levrek, Su Ürünleri Av Sezonu açılışında Güllük Körfezi’ne 10 bin levrek ve 10 bin çipura yavrusu bırakıldığını belirtti.

Balıklandırma çalışmalarında kullanılan yavruların, Enstitü veya özel sektör tarafından bedelsiz olarak temin edildiğini vurgulayan Baydar, şunları kaydetti:

"Bugün Milas Boğaziçi’nde 150 bin çipura ve 10 bin levrek yavrusunu Boğaziçi İlkokulu öğrencilerimizle birlikte denizle buluşturduk. Çocuklarımızla bu etkinliği yapmayı tercih etmemizin başlıca nedeni, onlarda doğa sevgisi ve çevre bilincini geliştirmektir. 2025 yılında 9 farklı lokasyonda toplam 450 bin yavru balık sularımıza bırakıldı. 2024 yılında 7 lokasyonda 410 bin, 2023 yılında ise 9 lokasyonda 478 bin 300 yavru salımı gerçekleştirilmiştir"

Baydar, ihtiyaç duyulan su kaynaklarının belirlenmesiyle balıklandırma çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini ifade ederek konuşmasını tamamladı.

Milas- Bodrum Su Ürünleri Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği tarafından gerçekleştirilen balık ekmek ikramının ardından etkinlik son buldu.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır