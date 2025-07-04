Milas Pınarcık’ta makilik ve zeytinlik alan yangını
Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Pınarcık Mahallesi’nde, Pınarcıkkırı mevkiinde makilik ve zeytinlik alanlarda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın da etkisiyle çevredeki bitki örtüsüne hızla yayıldı.
04.07.2025 16:05
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Yangın sonrası bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır
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