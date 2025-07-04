Milas Pınarcık’ta makilik ve zeytinlik alan yangını

Yangın sonrası bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır