Milas’taki orman yangınları büyümeden söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, ilk yangın Fesleğen Mahallesi yol kenarında meydana geldi. Yükselen alevleri fark eden mahalle sakinleri, yangına kendi imkanlarıyla anında müdahale etti. Vatandaşların çabası sayesinde alevlerin ormanlık alana ve yerleşim yerine sıçraması önlendi. Yangın kısa süre içinde kontrol altına alınırken, bölgeye sevk edilen orman ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi.

İkinci yangın ise Karacahisar Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda çıktı. Bölgedeki gözetleme ve ihbar sistemlerinin devreye girmesiyle Orman Şefliği ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Yangına hızla müdahale eden ekipler, alevlerin büyümesini engelleyerek kısa sürede tamamen söndürdü.

Yangınların çıkış nedenleriyle ilgili inceleme başlatıldı.