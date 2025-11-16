HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Milas’taki orman yangınları büyümeden söndürüldü

Muğla'nın Milas ilçesinde akşam saatlerinde iki ayrı noktada çıkan orman yangınları ekiplerin hızlı müdahaleleri ile büyümeden söndürüldü.

Milas’taki orman yangınları büyümeden söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, ilk yangın Fesleğen Mahallesi yol kenarında meydana geldi. Yükselen alevleri fark eden mahalle sakinleri, yangına kendi imkanlarıyla anında müdahale etti. Vatandaşların çabası sayesinde alevlerin ormanlık alana ve yerleşim yerine sıçraması önlendi. Yangın kısa süre içinde kontrol altına alınırken, bölgeye sevk edilen orman ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi.

İkinci yangın ise Karacahisar Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda çıktı. Bölgedeki gözetleme ve ihbar sistemlerinin devreye girmesiyle Orman Şefliği ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Yangına hızla müdahale eden ekipler, alevlerin büyümesini engelleyerek kısa sürede tamamen söndürdü.

Yangınların çıkış nedenleriyle ilgili inceleme başlatıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Suriye'nin Süveyda ilindeki şiddet olaylarına karışan bazı bakanlık mensupları tutuklandıSuriye'nin Süveyda ilindeki şiddet olaylarına karışan bazı bakanlık mensupları tutuklandı
Irak'ın Erbil, Süleymaniye ve Duhok kentlerinde aylar sonra yağmur yağdıIrak'ın Erbil, Süleymaniye ve Duhok kentlerinde aylar sonra yağmur yağdı

Anahtar Kelimeler:
milas Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medyada gündem olan kahvaltı! Rasim Arı tepkilerin hedefi oldu

Sosyal medyada gündem olan kahvaltı! Rasim Arı tepkilerin hedefi oldu

Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

Saçıyla ilgili yorum kızdırdı! Kimse bu yanıtı beklemiyordu

Saçıyla ilgili yorum kızdırdı! Kimse bu yanıtı beklemiyordu

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

e-Devlet'ten kontrol edin! Tüm çalışanları ilgilendiriyor, hesapta 'büyük şok'

e-Devlet'ten kontrol edin! Tüm çalışanları ilgilendiriyor, hesapta 'büyük şok'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.