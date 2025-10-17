HABER

Milleti zehirleyeceklerdi! Ankara'da 1 ton 200 kilo bozuk et ve tavuk ele geçirildi

Ankara'da düzenlenen operasyon halk sağlığını tehlikeye atanların depoladığı 1 ton 200 kilo ağırlığında bozuk et ve tavuk ele geçirildi. Bir tondan fazla miktardaki bozuk et ve tavuk eti imha edilirken, 3 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Ankara'da 1 ton 200 kilo bozuk et ve tavuk ele geçirildi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde halk sağlığını tehlikeye atan bir iş yerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 1 ton 200 kilogram bozuk et ele geçirdi. Sofralara ulaşmadan imha edilen ürünlerle ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, yetkililer denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.

HALKIN SAĞLIĞINA KAST ETTİLER! 1 TON 200 KİLOGRAM BOZUK ET

Ankara'da gıda üretimi ve satışı yapılan bir iş yerinde 1 ton 200 kilogram bozuk et ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Yenimahalle ilçesinde bozuk gıda üretim ve satışı yapan bir iş yeri tespit edildi.

EL KONULAN ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 1 ton 200 kilogram bozuk et ele geçirildi. El konulan ürünler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yenimahalle Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri tarafından imha edilirken, 3 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

(AA)

17 Ekim 2025
17 Ekim 2025

17 Ekim 2025
