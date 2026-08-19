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Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan saldırgan: 'Çok pişmanım'

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan saldırgan adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında konuşan saldırgan Seydi Ahmet Keleş, "Çok pişmanım, vekil benim arkadaşım. Beni çok tahrik etti. Yaşadığına seviniyorum" dedi. Öte yandan olayın nedeni de belli oldu.

Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan saldırgan: 'Çok pişmanım'

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’i bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş ve olayda dahli bulunan diğer 4 zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlı Seydi Ahmet Keleş, sevk sırasında, "Çok pişmanım, vekil benim arkadaşım. Beni çok tahrik etti. Çok pişmanım, bilerek yapmadım. Yaşadığına çok seviniyorum" dedi.

Milletvekili Melih Meriç i bıçaklayan saldırgan: Çok pişmanım 1

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’i bıçaklayarak kaçan ve daha sonra teslim olan CHP Oğuzeli eski ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş ile olayda dahli olan diğer 4 zanlı emniyette tamamlanan yasal işlemler ve sağlık kontrollerinin ardından adliye sevk edildi. Sevk sırasında adliye çevresinde yol güvenlik önlemleri alınırken zanlı Seydi Ahmet Keleş olay nedeniyle pişman olduğunu ve vekilin hayatta olmasına sevindiğini söyledi.

Milletvekili Melih Meriç i bıçaklayan saldırgan: Çok pişmanım 2

"ÇOK PİŞMANIM, BENİM ARKADAŞIM"

Sevk sırasında basın mensuplarının sorularına cevap veren zanlı Seydi Ahmet Keleş, "Pişmanım, bilerek yapmadım. Çok pişmanım, vekil benim arkadaşım. Beni çok tahrik etti. Çok pişmanım, bilerek yapmadım. Yaşadığına çok seviniyorum" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Melih Meriç i bıçaklayan saldırgan: Çok pişmanım 3

OLAYIN NEDENİ...

Öte yandan zanlının emniyetteki ifadesinde olayın, Yeni Parti Oğuzeli ilçe başkanlığının başka bir isme verilmesi nedeniyle aralarında başlayan husumet nedeniyle yaşandığını ifade ettiği belirtildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Milletvekili Gaziantep bıçak Melih Meriç
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