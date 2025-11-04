HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Milletvekili Ok’a yanlış tedavi uyguladığı iddiasıyla yargılanan doktor suçlamayı reddetti

AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’a yanlış tedavi uygulayarak entübe olmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan doktor Ali Akçay savunmasında, "Olayda kastım yoktur, sistemsel bir hata olabilir" diyerek suçlamayı reddetti.

Milletvekili Ok’a yanlış tedavi uyguladığı iddiasıyla yargılanan doktor suçlamayı reddetti

AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, vücut kırgınlığı gerekçesiyle 30 Eylül 2023 tarihinde eşi Nesrin Ok ile birlikte Ankara’da bir özel hastaneye gitti. Acil serviste görevli Prof. Dr. Ali Akçay, Ok’a art arda 3 serum uyguladı. Serumların bitmesinin ardından kalbi duran Ok, solunum cihazına bağlanarak entübe edildi. MR sonucunda beyninde ödem tespit edilen Ok, 7 saat sonra Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Uygulanan tedaviyle sağlığına kavuşan Ok, doktor Akçay ve ilgili sağlık çalışanlarından şikayetçi oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, sanık Akçay’ın yanlış ilaç verdiğini kabul ettiği ve Ok’a ait tedavi kayıtlarını sistemden sildiğinin tespit edildiği belirtilerek, ‘Kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs’ suçundan hakkında dava açıldı. Ayrıca sanık doktor Ali Akçay hakkında 2020 yılında FETÖ’ye üyelikten soruşturma başlatılmış, Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama sonucunda ‘Silahlı terör örgütüne üyelik’ suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.

Ankara 36’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık doktor Ali Akçay ve avukatlar katılırken, şikayetçi İsmail Ok yer almadı. Mahkeme Başkanı bu celsede tanık dinleneceğini belirterek söz konusu hastanede orderlerden (hastaya uygulanacak ilaç ve işlemlerin kaydedildiği sistem) sorumlu hemşire H.A.’ya söz verdi. H.A., "Doktorun imzası olmadan order silinemez, kaldırılamaz. Ben 'orderin nasıl silindiğini bilmiyorum, bilgi işlem personeli bilebilir" dedi.

Tanık beyanının ardından Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak üzere mahkemeden süre talep etti. Sanık Akçay ise "Yaşanan olayda kastım yoktur, sistemsel bir hata olabilir. İlaç sisteme yanlışlıkla girildi ancak sistem uyarı vermedi. Ayrıca orderlerin silindiği konusunda da bilgim yoktur, suçsuzum, beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme, Cumhuriyet Savcısı'na esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için süre verilmesine karar vererek, sanık hakkındaki yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına hükmetti. Duruşma, 29 Ocak 2026 tarihine ertelendi. (DHA)Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sivas'ta acı olay! Garajda otomobilin içinde ölü bulunduSivas'ta acı olay! Garajda otomobilin içinde ölü bulundu
Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla görüşecek Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla görüşecek

Anahtar Kelimeler:
ak parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Görevden alınan müdür kendini astı!

Görevden alınan müdür kendini astı!

Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Sabah kalkıp işe giden beyaz yakayı da buğday hasadı yapan amcayı da ilgilendiriyor! Yapmayan ceza ödeyecek

Sabah kalkıp işe giden beyaz yakayı da buğday hasadı yapan amcayı da ilgilendiriyor! Yapmayan ceza ödeyecek

ABD'li otomobil devi Türkiye'ye dönüyor!

ABD'li otomobil devi Türkiye'ye dönüyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.