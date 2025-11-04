Milletvekili Ok’a yanlış tedavi uyguladığı iddiasıyla yargılanan doktor suçlamayı reddetti

AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, vücut kırgınlığı gerekçesiyle 30 Eylül 2023 tarihinde eşi Nesrin Ok ile birlikte Ankara’da bir özel hastaneye gitti. Acil serviste görevli Prof. Dr. Ali Akçay, Ok’a art arda 3 serum uyguladı. Serumların bitmesinin ardından kalbi duran Ok, solunum cihazına bağlanarak entübe edildi. MR sonucunda beyninde ödem tespit edilen Ok, 7 saat sonra Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Uygulanan tedaviyle sağlığına kavuşan Ok, doktor Akçay ve ilgili sağlık çalışanlarından şikayetçi oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, sanık Akçay’ın yanlış ilaç verdiğini kabul ettiği ve Ok’a ait tedavi kayıtlarını sistemden sildiğinin tespit edildiği belirtilerek, ‘Kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs’ suçundan hakkında dava açıldı. Ayrıca sanık doktor Ali Akçay hakkında 2020 yılında FETÖ’ye üyelikten soruşturma başlatılmış, Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama sonucunda ‘Silahlı terör örgütüne üyelik’ suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.

Ankara 36’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık doktor Ali Akçay ve avukatlar katılırken, şikayetçi İsmail Ok yer almadı. Mahkeme Başkanı bu celsede tanık dinleneceğini belirterek söz konusu hastanede orderlerden (hastaya uygulanacak ilaç ve işlemlerin kaydedildiği sistem) sorumlu hemşire H.A.’ya söz verdi. H.A., "Doktorun imzası olmadan order silinemez, kaldırılamaz. Ben 'orderin nasıl silindiğini bilmiyorum, bilgi işlem personeli bilebilir" dedi.

Tanık beyanının ardından Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak üzere mahkemeden süre talep etti. Sanık Akçay ise "Yaşanan olayda kastım yoktur, sistemsel bir hata olabilir. İlaç sisteme yanlışlıkla girildi ancak sistem uyarı vermedi. Ayrıca orderlerin silindiği konusunda da bilgim yoktur, suçsuzum, beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme, Cumhuriyet Savcısı'na esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için süre verilmesine karar vererek, sanık hakkındaki yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına hükmetti. Duruşma, 29 Ocak 2026 tarihine ertelendi. (DHA)Kaynak: DHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır