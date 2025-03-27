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  4. Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı

Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı

27.03.2025 01:50
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında, Ekrem İmamoğlu'nun 'suç örgütü' soruşturmasına ilişkin sosyal medya hesabından sahte tanık arandığı, bir kısım tanıkların yalan tanıklık yapmaya zorlandığı gibi paylaşım yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında, görevinden uzaklaştırılan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'suç örgütü' soruşturmasına ilişkin sahte tanık arandığı, bir kısım tanıkların yalan tanıklık yapmaya zorlandığı ve tanıkların tehdit edildiği şeklinde 26 Mart tarihinde sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı tespit edildi.

Söz konusu paylaşıma ilişkin Özer hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' ve 'yargı organlarını alenen aşağılamak' suçlarından re’sen soruşturma başlatıldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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