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Milli Eğitim Bakanı Tekin, Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'nı ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca düzenlenen "Uluslararası İslam Sanatları Fuarı"na ziyarette bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'nı ziyaret etti

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ATO Congresium'da düzenlenen fuarı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile ziyaret ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kadim medeniyetimizin estetik ve ruh köklerinden beslenen İslam sanatının, hat, tezhip, ebru ve minyatür gibi zarif dallar üzerinden günümüze taşındığı bu anlamlı fuar, kültür dünyamız açısından son derece kıymetlidir. İslam sanatını ve medeniyetimizin inceliklerini gelecek nesillere taşıyan usta sanatçılarımızın birbirinden kıymetli eserleriyle sanatseverleri bir araya getiren bu değerli fuarın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Eserleri inceleyerek bilgi alan Tekin, paylaşımında ziyarete ilişkin görüntülere de yer verdi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı yusuf tekin
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